В Беларуси внезапно умер политзаключенный Пушкин: чем он отличился

Умер белорусский политзаключенный, художник Алесь Пушкин. Причина его смерти – сейчас неизвестна.

Пушкину было 57 лет. В марте 2022 года его приговорили к 5 годам лишения свободы. О смерти мужчины сообщила его жена в соцсетях, информирует 24 Канал.

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Что известно о белорусском политзаключенном

Ранее Пушкина приговорили к 5 годам лишения свободы. Основанием для возбуждения уголовного дела стало размещение на проходившей в помещении заведения "Центр городской жизни" 2021 года выставке портрета Явгена Жихара с автоматом на плече авторства художника Пушкина.

Согласно сообщению прокуратуры, во время выставки Пушкин "характеризовал Жихара как человека из белорусского сопротивления, борца с большевиками, чем славил и одобрял его действия".

Таким образом, Пушкин использовал искусство для выражения политической воли как минимум с 1989 года. Тогда художник напоминал соотечественникам о 71-й годовщине образования Белорусской народной республики.

По словам жены Пушкина, он скончался в колонии при "невыясненных обстоятельствах".

В Вильнюсе белорусы с портретами Пушкина уже начали нести цветы и зажигать лампады.

В Вильнюсе чтят память Пушкина / фото из соцсетей

Напомним, что недавно не стало министра транспорта и коммуникаций. Так, на 47-м году жизни 4 июля внезапно скончался министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Авраменко. Он занимал должность заместителя министра транспорта и коммуникаций Беларуси с 2013 года, затем был первым заместителем министра транспорта и коммуникаций и, наконец, министром этого ведомства.

Кстати, также ранее в Беларуси скончался глава министерства иностранных дел Владимир Макей. Почему умер дипломат – неизвестно. Ничто не указывало на ухудшение состояния его здоровья.