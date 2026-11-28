Спецподразделение "Альфа" СБУ за неделю верифицировало уражение почти 5 тысяч российских военнослужащих. В то же время подразделения группировки Сил беспилотных систем второй день подряд обновили суточный рекорд в поражении личного состава противника.

Об этом сообщают СБУ и СБС.

Сколько оккупантов ликвидировано?

Бойцы Центра специальных операций "Альфа" СБУ продолжают повышать результативность боевых действий. За прошедшую неделю спецподразделение верифицировало уражение 4932 российских военнослужащих.

Из них:

3314 оккупантов – убиты;

1618 – ранены.

В СБУ подчеркнули, что за такими результатами стоят профессионализм, слаженность и ежедневная работа украинских защитников.

Подразделения группировки Сил беспилотных систем второй день подряд установили новый абсолютный рекорд по поражению личного состава противника. Всего за сутки они поразили 2446 целей российской армии.

Среди пораженных целей:

852 единицы личного состава, из них 283 оккупанта ликвидированы;

94 точки взлета дронов;

30 радиолокационных станций и средств радиоэлектронной борьбы;

130 единиц автомобильной, специальной и инженерной техники;

1 танк и 13 боевых бронированных машин;

4 пушки и гаубицы, 5 реактивных систем залпового огня и 1 миномет;

29 складов;

669 укрытий и блиндажей;

373 российских беспилотника различных типов, в частности "Шахеды" и "Герберы".

С начала ноября, с 1 по 27 число, подразделения группировки СБС поразили в общей сложности 55 694 вражеских цели. Среди них – 17 530 единиц личного состава российской армии.

Напомним, что за сутки российская армия потеряла в Украине еще почти 3 тысячи военнослужащих. Также украинские защитники уничтожили десятки единиц бронетехники, артиллерийских систем и другого вооружения противника.