21 ноября спецназовцы "Альфы" СБУ сообщили о ликвидации 4333 российских военнослужащих за неделю. Этот показатель стал новым рекордом подразделения, превзойдя результат, зафиксированный две недели назад.

Согласно проверенным данным, опубликованным Службой безопасности Украины в Telegram, потери захватчиков составляют 2838 убитых и еще 1495 раненых. Предыдущий максимальный результат продержался две недели, однако спецназовцы смогли существенно нарастить темпы ликвидации живой силы врага.

Подробности боевых результатов и набор персонала

В спецподразделении подчеркнули, что за такими высокими показателями стоят подготовленные специалисты, умеющие быстро обучаться и эффективно действовать на поле боя.

Гражданам, желающим присоединиться к боевой работе в рядах спецназовцев Центра спецопераций "Альфа", предложили заполнить анкету по ссылке.

Кадры из работы спецназовцев: смотрите видео СБУ

Предыдущие успехи спецподразделения

Ранее политолог отмечал, что только в течение октября бойцы "Альфы" ликвидировали почти 11 тысяч оккупантов и уничтожили тысячи единиц техники, в частности антенны связи, средства противовоздушной обороны и ракетный комплекс "Искандер".