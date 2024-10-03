Призывал расстреливать за "российскую культуру": литовский политик попал в скандал

В Литве телеведущий и член консервативной партии "Союз Отечества – Христианско-демократическая партия Литвы" (TS-LKD) Альгис Раманаускас попал в скандал из-за высказываний о российской культуре.

Об этом сообщает издание LRT. Сейчас продолжается расследование в отношении подобных заявлений по факту публичного подстрекательства к насилию.

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В Литве телеведущий попал в скандал

Как рассказывает LRT, еще в сентябре в сети появилось видео, на котором Раманаускас якобы враждебно высказывался о русскоязычных людях и тех, кто потребляет российскую культуру. Он якобы заявил, что их следует "лишить детей, а потом расстрелять".

Впоследствии телеведущий извинился за подобные высказывания и объяснил, что имел в виду, отрицая наличие призыва к убийствам.

Когда я говорю о "русифицированной Литве", я всегда подчеркиваю то, что я имею в виду тех литовцев, которые потребляют бандитские петербурги и киркоровых. Яснее некуда,

– говорит Раманаускас.

И уже сегодня окружная прокуратура Вильнюса сообщила, что начала досудебное расследование в связи с высказываниями Раманаускаса по факту публичного подстрекательства к насилию в отношении группы людей по признаку их национальности и языка.

В то же время LRT сообщило, что партия, в которой состоял Раманаускас, удовлетворила его просьбу о приостановлении членства. "Департамент получил просьбу А. Раманаускаса о приостановлении членства в партии TS-LKD, и членство было приостановлено сегодня", – сообщил исполнительный секретарь партии Мартинас Приевелис.