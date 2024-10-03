Про це повідомляє видання LRT. Наразі триває розслідування стосовно подібних заяв за фактом публічного підбурювання до насильства.

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У Литві телеведучий потрапив у скандал

Як розповідає LRT, ще у вересні у мережі з'явилося відео, на якому Раманаускас буцімто вороже висловлювався про російськомовних людей і тих, хто споживає російську культуру. Він нібито заявив, що їх слід "позбавити дітей, а потім розстріляти".

Згодом телеведучий перепросив за подібні висловлювання та пояснив, що мав на увазі, заперечивши наявність заклику до вбивств.

Коли я говорю про "русифіковану Литву", я завжди наголошую на тому, що я маю на увазі тих литовців, які споживають бандитські петербурги та кіркорових. Ясніше нікуди,

– каже Раманаускас.

І вже сьогодні окружна прокуратура Вільнюса повідомила, що розпочала досудове розслідування у зв'язку з висловлюваннями Раманаускаса за фактом публічного підбурювання до насильства щодо групи людей за ознакою їхньої національності та мови.

Водночас LRT повідомило, що партія, у якій перебував Раманаускас, задовольнила його прохання про призупинення членства. "Департамент отримав прохання А. Раманаускаса про призупинення членства в партії TS-LKD, і членство було призупинено сьогодні", – повідомив виконавчий секретар партії Мартінас Прієвеліс.