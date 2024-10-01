Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс під час Безпекового форуму у Варшаві, передає кореспондентка 24 Каналу.

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Які сценарії гарантій безпеки може мати Україна

Очільник МЗС Литви наголосив, що Україна має перемогти у війні, а Путін – прийняти свою поразку.

Україна повинна заявити про свою перемогу, а міжнародне суспільство – визнати цю перемогу. Путін має програти та прийняти це, а також це мають прийняти його союзники,

– заявив Габріелюс Ландсбергіс.

Він зазначив, що наразі Захід не може "уявити світ, в якому Путін програв" і це такий же сценарій, коли в 1990-х роках Захід "не міг уявити світ, в якому програв би Горбачов і Радянський Союз".

"Ми повинні це повторити. Це єдиний життєздатний сценарій для Європи та для України", – сказав литовський міністр.

Габріелюс Ландсбергіс заявив, що є два сценарії щодо гарантій безпеки. Перший варіант – розміщення іноземних військ і прикладами є Японія та Південна Корея. Іншим варіантом – вступ України до НАТО. Очільник МЗС Литви пропонує створити оборонні плани НАТО для України вже зараз.

Якщо чесно, я думаю, що п'ята стаття НАТО є найбільш практичною гарантією безпеки, яку можна запропонувати Україні,

– підкреслив він.

Литовський міністр також висловив думку, що вже треба негайно спланувати, як НАТО буде працювати в Україні, щоб не потрапити в той самий сценарій, що і країни Балтії, коли вони вступили в НАТО, а потім лише через дванадцять років почали говорити про оборонні плани.