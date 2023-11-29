Как алгоритмы YouTube продвигают конспирологию и пропаганду, – исследование Texty․org․ua

Платформа YouTube через систему рекомендации продвигает угрожающий и опасный как для отдельного зрителя, так и для национальной безопасности контент. К примеру, кроме развлекательного контента платформа может рекомендовать к просмотру пропаганду и дезинформацию.

Это следует из исследования Texty.org.ua "Спираль зависимости", в котором приняло участие 205 пользователей. Они установили разработанное редакцией приложение на браузер для отслеживания всех рекомендаций YouTube. Это приложение фиксировало данные о просмотренном пользователями видеоконтенте в течение июня – августа 2023-го и рекомендациях, которые предоставляла платформа на основе этих просмотров.

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Основные находки исследования

1. YouTube чувствителен к вопросу языка, на котором человек смотрит контент.

От того, какой язык – украинский или русский – пользователь предпочитает, напрямую зависит язык видео из списка рекомендаций. Зависимость практически прямолинейна. Чем больше просмотров на русском, тем больше русскоязычных рекомендаций. И напротив.

2. Можно "хакнуть" категоризацию видео на YouTube.

К примеру, видео с русским пропагандистом Яковом Кедми было промаркировано как "Кино и анимация", а конспирологические теории иногда получают отметку "Наука и технологии". Это означает, что есть вероятность того, что эти пропагандистские и конспирологические видео будут представлены в рекомендациях человека, который любит смотреть материалы о кино или науке.

3. YouTube продвигает запрещенных персон и организации против информационного влияния которых он борется.

К примеру, топ-пропагандист Владимир Соловьев заблокирован на YouTube. В то же время он остается присутствовать в виде видеонарезок или в материалах, где прямо не указано, что здесь запрещен ведущий.

Еще один интересный пример — в августе 2023 года YouTube удалил два канала пророссийского псевдоэксперта из США Скотта Риттера, но после этого алгоритм все равно продолжил рекомендовать его интервью.

Более того: некоторые YouTube-каналы вообще существуют только для продвижения мнений и утверждения Риттера и они до сих пор не заблокированы на платформе.

4. История просмотров оказывает влияние на систему рекомендаций.

Даже если человек смотрит новое видео, YouTube продолжает активно продвигать контент по каналам, которые пользователь просматривал ранее. Это свидетельствует о том, что платформе удобнее проталкивать "проверенные рекомендации", создающие эффект пузырька или цикличности.

5. Рекомендации – не только выбор.

Алгоритм рекомендаций фокусируется не только на вас, но и на людях с похожими интересами. Если пользователь просматривает пророссийский контент, YouTube в системе рекомендаций также будет ориентироваться на предпочтения людей, потребляющих аналогичный контент и рекомендовать ему просмотренные видео.