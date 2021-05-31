Алиев настаивает на строительстве коридора через территорию Армении

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна активно работает над строительством Зангезурского коридора. Заметим, он пролегает по территории Армении.

Детали от Алиева

Строительство коридора Алиев обсудил с министром транспорта и инфраструктуры Турции Адилем Карайсмайлоглу. Путь обеспечит новое сообщение между Турцией и Азербайджаном.

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На международном уровне его название уже закрепилось как Зангезурский коридор. Особое значение имеет совместное строительство железной дороги Баку – Тбилиси – Карс. Как известно, это важная часть коридора Восток – Запад, где в последние годы увеличился объем грузоперевозок,

– заявил президент.

Турецкий министр выразил надежду на успешную реализацию проекта. Он также добавил, что страна завершила проекты по строительству коридора.

Что известно о Зангезурском коридоре

Путь имеет совместить основную часть Азербайджана с Нахичеванской республикой. В то же время коридор будет пролегать через территорию Армении.

Ереван выступает против такого строительства. Там заявляют, что коридор угрожает территориальной целостности государства.

Несмотря на это Алиев заявил, что он завершит работы над коридором без учета позиции армянской стороны.