Алиев настаивает на строительстве коридора через территорию Армении

31 мая 2021 , 08:49
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Источник:

Anadolu Agency

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна активно работает над строительством Зангезурского коридора. Заметим, он пролегает по территории Армении.

Детали от Алиева

Строительство коридора Алиев обсудил с министром транспорта и инфраструктуры Турции Адилем Карайсмайлоглу. Путь обеспечит новое сообщение между Турцией и Азербайджаном.

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На международном уровне его название уже закрепилось как Зангезурский коридор. Особое значение имеет совместное строительство железной дороги Баку – Тбилиси – Карс. Как известно, это важная часть коридора Восток – Запад, где в последние годы увеличился объем грузоперевозок,
– заявил президент.

Турецкий министр выразил надежду на успешную реализацию проекта. Он также добавил, что страна завершила проекты по строительству коридора.

Что известно о Зангезурском коридоре

  • Путь имеет совместить основную часть Азербайджана с Нахичеванской республикой. В то же время коридор будет пролегать через территорию Армении.
  • Ереван выступает против такого строительства. Там заявляют, что коридор угрожает территориальной целостности государства.
  • Несмотря на это Алиев заявил, что он завершит работы над коридором без учета позиции армянской стороны.
Обратите внимание! 20 мая ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась. Между сторонами возникла перестрелка, которую инициировали армянские военные. Впоследствии обстрелы возобновились в ночь на 28 мая. Баку обвинил Ереван, в ответ Армения заявила, что это ложь.
Автор: Софія Мінджоса