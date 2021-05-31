Деталі від Алієва

Будівництво коридору Алієв обговорив з міністром транспорту та інфраструктури Туреччини Аділем Карайсмайлоглу. Шлях забезпечить нове сполучення між Туреччиною та Азербайджаном.

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На міжнародному рівні його назва вже закріпилася як Зангезурський коридор. Особливе значення має спільне будівництво залізниці Баку – Тбілісі – Карс. Як відомо, це важлива частина коридору Схід – Захід, де в останні роки збільшився обсяг вантажоперевезень,

– заявив президент.

Турецький міністр висловив надію на успішну реалізацію проєкту. Він також додав, що країна завершила проєкти щодо будівництва коридору.

Що відомо про Зангезурський коридор

Шлях має сполучити основну частину Азербайджану з Нахічеванською республікою. Водночас коридор пролягатиме через територію Вірменії.

Єреван виступає проти такого будівництва. Там заявляють, що коридор загрожує територіальній цілісності держави.

Попри це Алієв заявив, що він завершить роботи над коридором без врахування позиції вірменської сторони.

Зверніть увагу! 20 травня ситуація на кордоні Вірменії та Азербайджану загострилася. Між сторонами виникла перестрілка, яку ініціювали вірменські військові. Згодом обстріли поновилися у ніч проти 28 травня. Баку звинуватив Єреван, у відповідь Вірменія заявила, що це брехня.