Деталі від Алієва

Будівництво коридору Алієв обговорив з міністром транспорту та інфраструктури Туреччини Аділем Карайсмайлоглу. Шлях забезпечить нове сполучення між Туреччиною та Азербайджаном.

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На міжнародному рівні його назва вже закріпилася як Зангезурський коридор. Особливе значення має спільне будівництво залізниці Баку – Тбілісі – Карс. Як відомо, це важлива частина коридору Схід – Захід, де в останні роки збільшився обсяг вантажоперевезень,
– заявив президент.

Турецький міністр висловив надію на успішну реалізацію проєкту. Він також додав, що країна завершила проєкти щодо будівництва коридору.

Що відомо про Зангезурський коридор

  • Шлях має сполучити основну частину Азербайджану з Нахічеванською республікою. Водночас коридор пролягатиме через територію Вірменії.
  • Єреван виступає проти такого будівництва. Там заявляють, що коридор загрожує територіальній цілісності держави.
  • Попри це Алієв заявив, що він завершить роботи над коридором без врахування позиції вірменської сторони.