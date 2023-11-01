"Нет смерти у нашей любви": Алина Михайлова в день рождения "Да Винчи"

Герою Украины Дмитрию "Да Винчи" Коцюбайло 1 ноября исполнилось бы 28 лет. Герой погиб, защищая Украину под Бахмутом. Его любимая Алина Михайлова тронула украинцев постом.

Михайлова поделилась счастливыми кадрами с любимым. Она призналась, что завидует сама себе.

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Нет смерти у нашей любви. И нет никаких границ. Завидую сама себе, что ты у меня есть. Люблю безгранично,

– написала Михайлова.

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Что известно о "Да Винчи"

Дмитрий "Да Винчи" Коцюбайло стал первым добровольцем, прижизненно получившим звание Героя Украины. Воин защищал Украину от российских оккупантов с 18 лет. Еще в 2014 году с Майдана герой ушел на фронт. Тогда Россия начала войну и оккупировала Крым и часть Донбасса. Годы жизни "Да Винчи" посвятил защите Родины. Однажды герой рассказал, что не был в тылу 10 месяцев. Когда уехал с фронта, даже не знал, как на заправке купить кофе.

Звание Героя Украины "Да Винчи" присвоил президент Владимир Зеленский в 2021 году. Тогда Коцюбайло написал, что в этот день наградили всех добровольцев.

Герой погиб в марте 2023 года в боях за Бахмут.

"Сегодня в бою погиб "Да Винчи", герой Украины, доброволец, человек-символ, человек-храбрость, – Дмитрий Коцюбайло. Боец 67-й отдельной механизированной бригады, комбат. Погиб в бою под Бахмутом, в бою за Украину", – заявил тогда Зеленский.

Украинцы благодарны герою за защиту, за все, что он сделал для нашей страны. Никогда не забудем.