Командир батальона "Волки Да Винчи" Дмитрий Коцюбайла 1 ноября должен отпраздновать свое 28-летие. Однако в марте он погиб в боях за украинскую независимость под Бахмутом – ему навсегда осталось 27.
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Важный сбор к важному дню
В день рождения Дмитрия Коцюбайла его любимая Алина Михайлова призвала защитников Украины отомстить оккупантам и приобщиться к важному сбору. Она пригласила всех присоединяться к инициативе "Один из стаи", которая должна помочь закупить оборудование для 1-го отдельного батальона "Волки Да Винчи".
Возлюбленная "Да Винчи" планирует совместно собрать 10 миллионов гривен. На эти средства фонд Сергея Притулы приобретет квадрокоптеры DJI Mavic 3 и DJI Mavic 3T, а также средства РЕБ. Все это поможет украинским воинам эффективнее преодолевать врага.
Ко дню рождения "Да Винчи" инициировали совместный сбор / фото Алины Михайловой
К большому благотворительному собранию присоединились известные украинские звезды и волонтеры. Поддержали сбор средств ко дню рождения Дмитрия Коцюбайла Игорь Лаченков, Янина Соколова, Амил и Рамил Насировы, Сергей Жадан, Антон Тимошенко, Василий Байдак, Евгений Янович, а также ряд других ведущих украинских лиц.
Каждый из них имеет свою цель в этом сборе и отдельный счет. Найти ссылки на банки можно на их страницах в соцсетях.
Что известно о "Да Винчи"
- Дмитрий Коцюбайло защищал Украину еще с 2014 - был командиром взвода добровольцев, в 2015 возглавил роту. Участвовал в освобождении Карловки, поселка Пески, Авдеевки, а также в боях под Степановкой, Савур-Могилой, Старогнатовкой.
- Уже через два года, в 2016 году он стал командиром 1-й отдельной штурмовой роты "Волки Да Винчи", которую после 24 февраля 2022 года переформатировали в батальон. Он погиб 7 марта 2023 года от обломка снаряда во время боев за Бахмут.
- На прощание с павшим защитником пришел Владимир Зеленский, а так же высшее военное руководство Украины – Валерий Залужный, Кирилл Буданов и тогдашний министр обороны Алексей Резников. Похоронили Героя на Аскольдовой могиле.