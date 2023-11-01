Командир батальона "Волки Да Винчи" Дмитрий Коцюбайла 1 ноября должен отпраздновать свое 28-летие. Однако в марте он погиб в боях за украинскую независимость под Бахмутом – ему навсегда осталось 27.

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Важный сбор к важному дню

В день рождения Дмитрия Коцюбайла его любимая Алина Михайлова призвала защитников Украины отомстить оккупантам и приобщиться к важному сбору. Она пригласила всех присоединяться к инициативе "Один из стаи", которая должна помочь закупить оборудование для 1-го отдельного батальона "Волки Да Винчи".

Возлюбленная "Да Винчи" планирует совместно собрать 10 миллионов гривен. На эти средства фонд Сергея Притулы приобретет квадрокоптеры DJI Mavic 3 и DJI Mavic 3T, а также средства РЕБ. Все это поможет украинским воинам эффективнее преодолевать врага.

Важно! Перевести средства для наших защитников можно на Монобанке по ссылке. Только на счет Алины Михайловой за 4 часа уже удалось собрать 1,3 миллиона гривен для батальона.

Ко дню рождения "Да Винчи" инициировали совместный сбор / фото Алины Михайловой

К большому благотворительному собранию присоединились известные украинские звезды и волонтеры. Поддержали сбор средств ко дню рождения Дмитрия Коцюбайла Игорь Лаченков, Янина Соколова, Амил и Рамил Насировы, Сергей Жадан, Антон Тимошенко, Василий Байдак, Евгений Янович, а также ряд других ведущих украинских лиц.

Каждый из них имеет свою цель в этом сборе и отдельный счет. Найти ссылки на банки можно на их страницах в соцсетях.

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