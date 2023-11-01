Командир батальйону "Вовки Да Вінчі" Дмитро Коцюбайло 1 листопада мав би відсвяткувати своє 28-річчя. Однак у березні він загинув у боях за українську незалежність під Бахмутом – йому назавжди лишилося 27.

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Важливий збір до важливого дня

У день народження Дмитра Коцюбайла його кохана Аліна Михайлова закликала захисників України помститися окупантам та долучитися до важливого збору. Вона запросила всіх приєднуватися до ініціативи "Один зі зграї", що має допомогти закупити обладнання для 1 го окремого батальйону "Вовки Да Вінчі".

Кохана "Да Вінчі" планує спільно зібрати 10 мільйонів гривень. На ці кошти фонд Сергія Притули придбає квадрокоптери DJI Mavic 3 та DJI Mavic 3T, а також засоби РЕБ. Все це допоможе українським воїнам ефективніше долати ворога.

Важливо! Переказати кошти для наших захисників можна на Монобанку за посиланням. Лише на рахунок Аліни Михайлової за 4 години вже вдалося зібрати 1,3 мільйона гривень для батальйону.

До дня народження "Да Вінчі" ініціювали спільний збір / фото Аліни Михайлової

До великого благодійного збору вже долучилися відомі українські зірки та волонтери. Підтримали збір коштів до дня народження Дмитра Коцюбайла Ігор Лаченков, Яніна Соколова, Аміл та Раміл Насірови, Сергій Жадан, Антон Тимошенко, Василь Байдак, Євген Янович, а також ряд інших провідних українських облич.

Кожен з них має свою ціль у цьому зборі та окремий рахунок. Знайти посилання на банки ви можете на їх сторінках у соцмережах.

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