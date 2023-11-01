Командир батальйону "Вовки Да Вінчі" Дмитро Коцюбайло 1 листопада мав би відсвяткувати своє 28-річчя. Однак у березні він загинув у боях за українську незалежність під Бахмутом – йому назавжди лишилося 27.
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Важливий збір до важливого дня
У день народження Дмитра Коцюбайла його кохана Аліна Михайлова закликала захисників України помститися окупантам та долучитися до важливого збору. Вона запросила всіх приєднуватися до ініціативи "Один зі зграї", що має допомогти закупити обладнання для 1 го окремого батальйону "Вовки Да Вінчі".
Кохана "Да Вінчі" планує спільно зібрати 10 мільйонів гривень. На ці кошти фонд Сергія Притули придбає квадрокоптери DJI Mavic 3 та DJI Mavic 3T, а також засоби РЕБ. Все це допоможе українським воїнам ефективніше долати ворога.
До дня народження "Да Вінчі" ініціювали спільний збір / фото Аліни Михайлової
До великого благодійного збору вже долучилися відомі українські зірки та волонтери. Підтримали збір коштів до дня народження Дмитра Коцюбайла Ігор Лаченков, Яніна Соколова, Аміл та Раміл Насірови, Сергій Жадан, Антон Тимошенко, Василь Байдак, Євген Янович, а також ряд інших провідних українських облич.
Кожен з них має свою ціль у цьому зборі та окремий рахунок. Знайти посилання на банки ви можете на їх сторінках у соцмережах.
Що відомо про "Да Вінчі"
- Дмитро Коцюбайло захищав Україну ще з 2014 року – був командиром взводу добровольців, 2015 року очолив роту. Брав участь у звільненні Карлівки, селища Піски, Авдіївки, а також у боях під Степанівкою, Савур-Могилою, Старогнатівкою.
- Вже через два роки, у 2016 він став командиром 1-ї окремої штурмової роти "Вовки Да Вінчі", яку після 24 лютого 2022 року переформатували в батальйон. Він загинув 7 березня 2023 року від уламка снаряда під час боїв за Бахмут.
- На прощання з полеглим захисником прийшов Володимир Зеленський, а також вище військове керівництво України – Валерій Залужний, Кирило Буданов та тодішній міністр оборони Олексій Резніков. Поховали Героя на Аскольдовій могилі.