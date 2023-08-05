Погибшая во время оползня в Грузии – медийница Алина Полиховская
5 августа 2023, 15:30Читати новину українською
Погибшей украинкой в результате оползня в Грузии является медийница Алина Полиховская. Сейчас продолжаются поиски ее ребенка, также находившегося на месте трагедии
Об этом сообщила журналистка Ольга Артюшенко в фейсбуке. На странице погибшей медийницы знакомые выражают соболезнования и напоминают, какой была Алина.
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Алина Полиховская погибла. В Грузии. Она была там с мужем и тремя детьми. Сдвиг. 30 лет, говорят, ничего такого там не было. Ее обнаружили. Их – еще нет,
– написала Ольга Артюшко.