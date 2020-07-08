В парламенте новый депутат: Алина Свидерская зашла в Раду вместо Вакарчука
Центральная избирательная комиссия признала Алину Свидерскую новым нардепом. Она зайдет в Верховную Раду вместо Святослава Вакарчука, который отказался от своего места в парламенте.
Алину Свидерскую признали новым депутатом на внеочередном заседании Центральной избирательной комиссии, сообщает пресс-служба органа.
Перед тем "Голос" лишил Святослава Вакарчука мандата
Как Свидерская попала в Раду
Свидерская была следующей по списку партии "Голос" – ее номер был 19-м. Хоть Рада и не проголосовала за прекращение полномочий Вакарчука, партия на своем съезде лишила его мандата. Перед тем Вакарчук вышел и из фракции "Голоса" в парламенте.
Поскольку Вакарчук был избран по списку партии, он может выйти из Верховной Рады и без принятия такого решения всем депутатским корпусом. Следовательно, это и произошло – на его место пришла следующая в списке партии Алина Свидерская.
Что известно об Алине Свидерской
- Свидерская – юрист, член организации "Профессиональное правительство", которая объединяет выпускников всех зарубежных вузов.
- Она окончила НаУКМА по специальности "правоведение" и Кембриджский университет по той же специальности.
- В 2014 – 2017 годах – партнер и соучредитель общественной организации EasyBusiness, где занималась разработкой и координацией инициатив по дерегуляции украинской экономики.
- В 2015 году Свидерская была советницей министра экономики по вопросам дерегуляции.
- С 2016 года Свидерская является партнером в компании Aice Hydro AS, занимающейся поиском, отбором и развитием инвестиционных проектов по развитию малых гидроэлектростанций в Украине.
- С 2017 года – она председатель и соучредитель общественной организации "Лаборатория чистой энергетики".
- Свидерская является женой экс-министра обороны Андрея Загороднюка, который работал в правительстве Алексея Гончарука.
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Рада не хотела отпускать Вакарчука
- 11 июня народный депутат Святослав Вакарчук сказал, что зарегистрировал в Раде заявление о сложении депутатских полномочий.
- Через неделю – 18 июня, Рада отказалась прекращать полномочия Вакарчука. За соответствующее решение проголосовали 175 народных депутатов из минимально необходимых 226.
- 19 июня Вакарчук вышел из состава фракции "Голос", а 26 июня состоялся внеочередной съезд партии.