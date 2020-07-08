Центральная избирательная комиссия признала Алину Свидерскую новым нардепом. Она зайдет в Верховную Раду вместо Святослава Вакарчука, который отказался от своего места в парламенте.

Алину Свидерскую признали новым депутатом на внеочередном заседании Центральной избирательной комиссии, сообщает пресс-служба органа.

Перед тем "Голос" лишил Святослава Вакарчука мандата

Как Свидерская попала в Раду

Свидерская была следующей по списку партии "Голос" – ее номер был 19-м. Хоть Рада и не проголосовала за прекращение полномочий Вакарчука, партия на своем съезде лишила его мандата. Перед тем Вакарчук вышел и из фракции "Голоса" в парламенте.

Поскольку Вакарчук был избран по списку партии, он может выйти из Верховной Рады и без принятия такого решения всем депутатским корпусом. Следовательно, это и произошло – на его место пришла следующая в списке партии Алина Свидерская.

Что известно об Алине Свидерской

Свидерская – юрист, член организации "Профессиональное правительство", которая объединяет выпускников всех зарубежных вузов.

Она окончила НаУКМА по специальности "правоведение" и Кембриджский университет по той же специальности.

В 2014 – 2017 годах – партнер и соучредитель общественной организации EasyBusiness, где занималась разработкой и координацией инициатив по дерегуляции украинской экономики.

В 2015 году Свидерская была советницей министра экономики по вопросам дерегуляции.

С 2016 года Свидерская является партнером в компании Aice Hydro AS, занимающейся поиском, отбором и развитием инвестиционных проектов по развитию малых гидроэлектростанций в Украине.

С 2017 года – она председатель и соучредитель общественной организации "Лаборатория чистой энергетики".

Свидерская является женой экс-министра обороны Андрея Загороднюка, который работал в правительстве Алексея Гончарука.

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