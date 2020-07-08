У парламенті нова депутатка: Аліна Свідерська зайшла в Раду замість Вакарчука
Центральна виборча комісія визнала Аліну Свідерську новою нардепкою. Вона зайде до Верховної Ради замість Святослава Вакарчука, який відмовився від свого місця в парламенті.
Аліну Свідерську визнали новою депутаткою на позачерговому засіданні Центральної виборчої комісії, повідомляє пресслужба органу.
Перед тим "Голос" позбавив Святослава Вакарчука мандата
Як Свідерська потрапила у Раду
Свідерська була наступною за списком партії "Голос" – її номер був 19-им. Хоч Рада і не проголосувала за припинення повноважень Вакарчука, партія на своєму з'їзді позбавила його мандату. Перед тим Вакарчук вийшов і з фракції "Голосу" у парламенті.
Оскільки Вакарчук був обраний за списком партії, він може "вийти" з Верховної Ради і без ухвалення такого рішення усім депутатським корпусом. Відтак це і сталося – на його місце прийшла наступна у списку партії Аліна Свідерська.
Що відомо про Аліну Свідерську
- Свідерська – юристка, членкиня організації "Професійний уряд", яка об’єднує випускників усіх закордонних вишів.
- Вона закінчила НаУКМА за спеціальністю "правознавство" та Кембриджський університет за тією ж спеціальністю.
- У 2014 – 2017 роках – партнерка та співзасновниця громадської організації EasyBusiness, де займалася розробкою та координацією ініціатив з дерегуляції української економіки.
- У 2015 році Свідерська була радницею міністра економіки з питань дерегуляції.
- З 2016 року Свідерська є партнером у компанії Aice Hydro AS, що займається пошуком, відбором та розвитком інвестиційних проєктів з розвитку малих гідроелектростанцій в Україні.
- З 2017 року – вона голова та співзасновниця громадської організації "Лабораторія чистої енергетики".
- Свідерська є дружиною ексміністра оборони Андрія Загороднюка, який працював в уряді Олексія Гончарука.
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Рада не хотіла відпускати Вакарчука
- 11 червня народний депутат Святослав Вакарчук сказав, що зареєстрував у Раді заяву про складання депутатських повноважень.
- Через тиждень – 18 червня, Рада відмовилася припиняти повноваження Вакарчука. За відповідне рішення проголосували лише 175 народних депутатів за мінімально необхідних 226.
- 19 червня Вакарчук вийшов зі складу фракції "Голос", а 26 червня відбувся позачерговий з'їзд партії.