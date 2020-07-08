Центральна виборча комісія визнала Аліну Свідерську новою нардепкою. Вона зайде до Верховної Ради замість Святослава Вакарчука, який відмовився від свого місця в парламенті.

Аліну Свідерську визнали новою депутаткою на позачерговому засіданні Центральної виборчої комісії, повідомляє пресслужба органу.

Перед тим "Голос" позбавив Святослава Вакарчука мандата

Як Свідерська потрапила у Раду

Свідерська була наступною за списком партії "Голос" – її номер був 19-им. Хоч Рада і не проголосувала за припинення повноважень Вакарчука, партія на своєму з'їзді позбавила його мандату. Перед тим Вакарчук вийшов і з фракції "Голосу" у парламенті.

Оскільки Вакарчук був обраний за списком партії, він може "вийти" з Верховної Ради і без ухвалення такого рішення усім депутатським корпусом. Відтак це і сталося – на його місце прийшла наступна у списку партії Аліна Свідерська.

Що відомо про Аліну Свідерську

Свідерська – юристка, членкиня організації "Професійний уряд", яка об’єднує випускників усіх закордонних вишів.

Вона закінчила НаУКМА за спеціальністю "правознавство" та Кембриджський університет за тією ж спеціальністю.

У 2014 – 2017 роках – партнерка та співзасновниця громадської організації EasyBusiness, де займалася розробкою та координацією ініціатив з дерегуляції української економіки.

У 2015 році Свідерська була радницею міністра економіки з питань дерегуляції.

З 2016 року Свідерська є партнером у компанії Aice Hydro AS, що займається пошуком, відбором та розвитком інвестиційних проєктів з розвитку малих гідроелектростанцій в Україні.

З 2017 року – вона голова та співзасновниця громадської організації "Лабораторія чистої енергетики".

Свідерська є дружиною ексміністра оборони Андрія Загороднюка, який працював в уряді Олексія Гончарука.

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