Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, выступая в Сиднее 21 января, сделала достаточно громкое заявление. Если Владимир Путин совершит трагическую для себя ошибку и вторгнется в Украину, его ждет такое количество убитых россиян, которого Москва не видела ни в Афганистане, ни в Чечне.

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Проект Альянса – не пустые слова

В тот же день Лиз Трасс сделала еще одно важное заявление – безопасность в Восточной Европе – это забота Великой Британии, а потому в Лондон, Варшава и Киев работают над созданием трехстороннего военного Альянса. Это уже не просто закрепление позиции британцев. Это нечто большее.

В тот же день независимая организация Совет по геостратегии Великобритании опубликовала геополитическую карту, на которой уже была сформирована ось между Лондоном, Варшавой и Киевом. В качестве враждебных территорий были обозначены Россия и Беларусь.

Ровно в тот момент стало понятно, что Альянс не просто реалистичен, он уже практически готов, остались лишь мелкие формальности.

Почему я так говорю? Да потому что Совет по геостратегии помогает британскому правительству продвигать любые внешнеполитические инициативы, которые делают Британию сильнее на мировой карте. Если они взялись за этот проект, значит это не просто пустые слова Лиз Трасс. Так оно и произошло.

Новый Альянс: что известно

Что же это за Альянс и зачем он нужен каждой из стран участниц? Главных задача у новосозданного регионального Альянса всего 2, но они глобальны:

совместная работа ради будущего европейской безопасности;

противодействие российской угрозе.

Обратите внимание! Создание новой оси Лондон – Варшава – Киев происходит как раз на фоне существенного обострения ситуации безопасности на украинских границах и активного снабжения Великобританией оружия Украине.

Великобритания и Польша поддержат Украину

Первые ростки Альянса Лондон закладывал заранее. Зачем этот Альянс нужен Украине? Сразу стоит отметить, что новый военный Альянс – это не альтернатива НАТО. Скорее он будет работать в рамках и в тесной координации с НАТО. Таким образом Британия, как член Альянса, берет под свою опеку весь Восточноевропейских фланг.

Тем не менее если Россия решится идти большой войной против Украины, Британия и Польша могут расценить это как нападение на них самих, следовательно это сильно повышает цену путинской агрессии.

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К тому же, Украина не просто присоединяется к новому Альянсу, Украина становится одним из главных архитекторов будущего восточноевропейской дипломатии.

Дело в том, что новый Альянс непременно будет расширятся, а многие региональные союзы уже имеют свой центр именно в Киеве. Это "Люблинский треугольник", "ассоциированное трио" и "квадрига".

У британцев есть польза от Альянса

Выгоден этот Альянс и самой Великобритании. Ведь после выхода из ЕС, британцы, во главе с Борисом Джонсоном, взяли на вооружение концепцию "глобальной Британии". Лондон попросту пытается быстро получить как можно больший геополитический вес.

Пока Европа спит, Британия обзаводится всё большим количеством союзников.

Британцы уже установили тесные отношения с Польшей, которая, к слову, конфликтует с ЕС, теперь очередь Украины. Украина же в глазах британцев – это мощное государство на другой стороне европейского континента, которое также не в самых теплых отношениях с ЕС.

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Если Украину усилить, можно хорошо закрепится на Восточном фланге НАТО. Откровенно говоря, в НАТО не все готовы противостоять российской агрессии и постоянные споры о степени угрозы тому доказательство.

Потому Британия не упустила момент и объявляет себя спонсором спокойствия в Восточной Европе. Ведь Лондон усиливает не только Украину, премьер-министр Борис Джонсон уже распорядился о поставках в страны Балтии дополнительного вооружения, а в Восточную Европу отправляет свои корабли и авиацию.



Джонсон распорядился о новых поставках / Фото Getty Images

Маленький, но эффективный союз

Сегодня Британия продолжает тактику малых Альянсов, которая была заложена еще при создании Альянса AUKUS между британцами, американцами и австралийцами.

В Лондоне поняли, лучше создать маленький союз и показав его эффективность привлечь других игроков, нежели долго и нудно пытаться создать один большой союз.

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Да и Польша от такого союза с Украиной и Великобританией только в плюсе. В последний год Польша показывает свои амбиции внутри ЕС, откровенно вступая в конфликт с Брюсселем.

Альянс с Британией не просто гарантирует поддержку сильного союзника, но еще и ставит Варшаву в один ряд с Лондоном. Пока Германия и Франция погрязли в решении своих "шкурных вопросов", Польша получает шанс занять главенствующую позицию в восточной части Евросоюза.

Это несомненно притянет к Польше еще больше сторонников.

Что касается Украины, то Польше важно, чтобы ни в коем случае не возникло новой границы России. Проще говоря, что Россия не приблизилась к самой Польше захватив украинские территории.

Следовательно Польша, как и Британия, будет помогать Украине всем – оружием, ресурсами и оборудованием, чтобы Путин не шел дальше.

Какие перспективы Альянса

Самое интересное в новом альянсе Лондона, Варшавы и Киева – это его перспективы. Ведь уже сегодня стратеги рассматривают сценарий будущего расширения Альянса, которым можно назвать Балто-Черноморская ось.

Проще говоря, Альянс 3 стран может разрастись до Союза, который включал бы в себя страны Скандинавские страны, страны Балтии, Румынию, Молдову, Турцию и даже Грузию. Все это при непосредственной поддержке США.

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Цель такого союза до безобразия проста – создать пояс безопасности, который навсегда закроет для России "окно в Европу". Повторюсь, не зря ведь Лондон хочет взять под свою опеку весь восточноевропейский фланг НАТО.

Украина, которая уже стала центром многих малых союзов, сыграет ключевую роль в формировании нового миропорядка в нашем регионе. Потому Чечня и Афганистан могут оказаться цветочками для Путина, если он все же решится на полномасштабную войну против Украины.