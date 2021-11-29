Альянс заинтересован в том, чтобы Украина была сильной, – Кулеба о НАТО

Дмитрий Кулеба заявил, что Украина ценит однозначные сигналы со стороны НАТО. На протяжении последних недель они звучат в информационном пространстве.

Глава МИД Украины Кулеба подчеркнул, что настало время для обсуждения вопроса, что НАТО может практически реализовать, чтобы укрепить безопасность в более широком Черноморском регионе. Кроме того, на повестке дня вопрос, как Альянс может помочь Украине.

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По словам Кулебы, речь идет не только об интересах Украины. Даже если Россия решит не начинать военную операцию против Украины, она будет подрывать страну изнутри. Это будет создавать давление на весь восточный фланг альянса.

Поэтому Украина важна для НАТО, и Альянс заинтересован в том, чтобы Украина была сильной. Сильная Украина – это безопасность на восточном фланге НАТО,

– подчеркнул Кулеба.

Глава МИД Украины подчеркнул, что встретился с Генеральным секретарем НАТО и поделился идеями, как Альянс может помочь.

Кулеба назвал главную проблему Украины