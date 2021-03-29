На Аляске упал экскурсионный вертолет: 5 человек погибли
На Аляске 27 марта произошла авиакатастрофа вертолета Eurocopter AS50 горнолыжного комплекса Tordrillo Mountain Lodge. В результате нее погибли 5 человек, а еще один пассажир получил тяжелые ранения.
Источник:Associated Press
Детали авиакатастрофы на Аляске
Трагедия случилась на горнолыжной экскурсии около 18:30 по местному времени. Сейчас ее причина неизвестна.
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В результате трагедии погибли 3 туриста, гид и пилот.
Что известно о жертвах
- 52-летний Грегори Хармс из Колорадо,
- 56-летний Петер Келлнер и 50-летний Бенджамин Ларош из Чехии,
- 32-летний гид Шон Макманнани,
- 33-летний пилот Захари Рассел.
По словам пресс-секретаря компании Мэри Ен Пру, гид работал в их комплексе 5 лет. Он также был инструктором лавин и опытным горным гидом на Денали, самой высокой вершине Северной Америки.
Погибшие туристы были постоянными гостями горнолыжного курорта.
Эта новость является тяжелой для наших сотрудников, сообщества, в котором мы работаем, и семей погибших,
– говорится в сообщении компании.
Там добавили, что такая трагедия случилась у них впервые за 17 лет.
Отметим, единственного уцелевшего в результате авиакатастрофы спасатели отвезли в больницу. Его состояние тяжелое, однако стабильное. Сейчас имя пострадавшего неизвестно.
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