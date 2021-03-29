На Аляске 27 марта произошла авиакатастрофа вертолета Eurocopter AS50 горнолыжного комплекса Tordrillo Mountain Lodge. В результате нее погибли 5 человек, а еще один пассажир получил тяжелые ранения.

Детали авиакатастрофы на Аляске

Трагедия случилась на горнолыжной экскурсии около 18:30 по местному времени. Сейчас ее причина неизвестна.

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В результате трагедии погибли 3 туриста, гид и пилот.

Что известно о жертвах

52-летний Грегори Хармс из Колорадо,

56-летний Петер Келлнер и 50-летний Бенджамин Ларош из Чехии,

32-летний гид Шон Макманнани,

33-летний пилот Захари Рассел.

По словам пресс-секретаря компании Мэри Ен Пру, гид работал в их комплексе 5 лет. Он также был инструктором лавин и опытным горным гидом на Денали, самой высокой вершине Северной Америки.

Погибшие туристы были постоянными гостями горнолыжного курорта.

Эта новость является тяжелой для наших сотрудников, сообщества, в котором мы работаем, и семей погибших,

– говорится в сообщении компании.

Там добавили, что такая трагедия случилась у них впервые за 17 лет.

Отметим, единственного уцелевшего в результате авиакатастрофы спасатели отвезли в больницу. Его состояние тяжелое, однако стабильное. Сейчас имя пострадавшего неизвестно.

Обратите внимание! На вебсайте Tordrillo Mountain Lodge есть цены за экскурсию на вертолете. Так, стоимость за человека стартует от 15 000 долларов.