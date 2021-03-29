На Алясці 28 березня трапилася авіакатастрофа вертольота Eurocopter AS50. Внаслідок неї загинули 5 людей, а ще один пасажир отримав важкі поранення.

Деталі авіакатастрофи на Алясці

Трагедія трапилася на гірськолижній екскурсії близько 18:30 за місцевим часом. Наразі її причина невідома.

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Внаслідок трагедії загинули 3 туристів, гід гірськолижного курорту та пілот.

Що відомо про жертв

Серед загиблих є 52-річний чоловік з Колорадо, два громадяни Чехії віком 56 та 50 років, а також 32-річний гід та 33-річний пілот з Аляски.

За словами прессекретарки компанії Мері Ен Пру, гід працював у їхньому комплексі 5 років. Він також був інструктором лавин і досвідченим гірським гідом на Деналі, найвищій вершині Північної Америки.

Загиблі туристи були постійними гостями гірськолижного курорту.

Ця новина є важкою для наших співробітників, громади, в якій ми працюємо, та сімей загиблих,

– мовиться у повідомленні компанії.

Там додали, що така трагедія трапилася у них вперше за 17 років.

Зауважимо, єдиного вцілілого внаслідок авіакатастрофи рятувальники відвезли у лікарню. Його стан важкий, однак стабільний.

Зверніть увагу! На вебсайті курорту є ціни за екскурсію на вертольоті. Так, вартість за людину стартує від 15 000 доларів.