Алкогольный рекорд на Полтавщине: показатель драгера поразил даже полицейских

На Полтавщине произошло незначительное ДТП. На него не обратили бы внимания, если бы один из водителей не заметил явные признаки алкогольного опьянения у другого. После приезда патрульных и тестирования нетрезвого водителя драгером оказалось, что мужчина в "критическом состоянии".

Патрульные, которые фиксировали ДТП, протестировали нетрезвого водителя специальным устройством-алкотестером, который чаще всего называют драгером.

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Содержание алкоголя в крови у того почти в 16 раз превысило допустимую норму, как сообщила пресс-служба МВД.



Водитель попал в незначительное ДТП, чего не скажешь о содержании алкоголя в его крови

Драгер показал 3,17 промилле – это результат поразил всех присутствующих.



3,17 промилле – это "алкогольное отравление, критическое состояние"

В Украине максимально допустимое содержание алкоголя в крови – 0,2 промилле (или 0,02%). Подробнее об этом и о том, какая с этим ситуация в других страна мира – читайте в материале 24 канала.



Максимальная разрешенная в Украине доза алкоголя для водителя – 0,2 промилле

Абсолютным рекордом с алкогольным опьянением за рулем, который фиксировали в полиции, считают 5 промилле. Такой результат видели по меньшей мере дважды (в Киевской области и в Киеве). В 2017 году максимальным показателем был 4,94 промилле (несмотря на то, что это "относительно смертельная доза", этот киевский водитель вообще отрицал, что употреблял алкоголь).

Каков мировой рекорд – доподлинно не известно. Самым известным зафиксированным случаем является показатель в 13,74 промилле – такой результат тест показал у мужчины, которого патрульные обнаружили на обочине в польском городе Тарновска Воля в июле 2013 года. К счастью, этот человек не был за рулем, а также выжил.