Алкогольний рекорд на Полтавщині: показник драгера вразив навіть поліцейських

На Полтавщині трапилася незначна ДТП. На неї не звернули б уваги, якби один з водіїв не помітив явні ознаки алкогольного сп'яніння у іншого. Після приїзду патрульних та тестування нетверезого водія драгером виявилося, що чоловік у "критичному стані".

Патрульні, що фіксували ДТП, протестували нетверезого водія спеціальним пристроєм-алкотестером, який найчастіше називають драгером.

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Вміст алкоголю у крові у того майже в 16 разів перевищив допустиму норму, як повідомила прес-служба МВС.



Водій потрапив у незначну ДТП, чого не скажеш про вміст алкоголю у його крові

Драгер показав 3,17 проміле – цей результат вразив усіх присутніх.



3,17 проміле – це "алкогольне отруєння, критичний стан"

В Україні максимально допустимий вміст алкоголю в крові – 0,2 проміле (або 0,02%). Детальніше про це та про те, яка з цим ситуація в інших країна світу – читайте у матеріалі 24 каналу.



Максимальна дозволена в Україні доза алкоголю для водія – 0,2 проміле

Абсолютним рекордом з алкогольного сп'яніння за кермом, який фіксували у поліції, вважають 5 проміле. Такий результат бачили щонайменше двічі (на Київщині та у Рівному). У 2017 максимальним показником був 4,94 проміле (попри те, що це "відносно смертельна доза", цей київський водій взагалі заперечував, що вживав алкоголь).

Яким є світовий рекорд – достеменно не відомо. Найвідомішим зафіксованим випадком є показник у 13,74 проміле – такий результат тест показав у чоловіка, якого патрульні виявили на узбіччі у польському місті Тарновська Воля у липні 2013 року. На щастя, цей чоловік не був за кермом, і навіть вижив.