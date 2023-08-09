Топменеджер известной немецкой компании скончался от укуса осы

Финансовый директор немецкого производителя грузовиков Daimler Truck Йохен Гетц скончался из-за укуса осы. О его смерти официально сообщили на сайте компании.

Гетц погиб 5 августа. В компании не сообщили подробности инцидента, однако всю историю выяснили журналисты.

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Что известно о смерти топ-менеджера

Издание Bild узнало, что из-за укуса осы у Гетца началась аллергическая реакция. У мужчины давно была аллергия и всегда носил с собой набор первой помощи в случае укуса. Однако в этот раз он не помог.

Йохену Гетцу было 52 года, 36 из которых он работал в концерне Daimler Group. Он пришел в компанию сразу после университета.

В июле 2021 года Гетц стал членом правления Daimler Truck Holding, отвечая за финансы и управление, закупку непроизводственных материалов и услуг, а также информационные технологии.

Он сыграл ключевую роль в успешном становлении Daimler Truck после того, как компания отделилась из состава концерна, впоследствии переименованного в Mercedes-Benz Group.

К сожалению, трагический случай произошел, несмотря на то, что Гетц знал об аллергии и всегда имел при себе все необходимое. Однако иногда горе может застать и тогда, где совсем этого не ждешь. В частности, в Харьковской области ребенок погиб из-за планшета.

Что известно о случае в Харьковской области

8 августа в Харьковской области девочка дома просматривала планшет, когда он был на зарядке. Вдруг устройство взорвалось у нее в руках и ребенок получил несовместимые с жизнью травмы в результате поражения током.

Тело девочки направили в морг для установления причин смерти. Полиция призывает граждан не пользоваться телефоном или другими находящимися на зарядке гаджетами. Ведь при зарядке устройство нагревается.