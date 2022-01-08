В Алматы морги охраняют "зеленые человечки": по журналисту открыли огонь

В Алматы вооруженные люди в форме без опознавательных знаков открыли огонь по журналисту "Дождя" Василию Полонскому и фотографу Василию Крестьянникову. Они находились возле морга в Алматы.

Сначала неизвестный мужчина пытался перелезть через забор и проникнуть на территорию морга. Его остановили вооруженные люди, охранявшие здание. В то же время на форме так называемых "охранников" не было никаких опознавательных знаков.

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Мужчина просил "не убивать его".

Увидев, что Полонский записывает видео, они (вооруженные люди – 24 канал) начали кричать на него и стрелять в воздух, а потом в асфальт ему под ноги,

– говорится в сообщении.

В Алматы по журналисту открыли огонь: смотрите видео

В Алматы погибли уже 2 детей

По состоянию на 8 января известно о 2 детях, погибших во время столкновений в Казахстане. Обе трагедии произошли в Алматы.

Еще 6 января 4-летняя девочка отправилась вместе с дядей за продуктами. Когда машина проезжала мимо площади, пуля попала ребенку в голову.

Также в Алматы погиб 11-летний мальчик. Пуля попала в него во время прогулки с родителями.

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Поводом для протестов стало повышение почти в 2 раза цены на сжиженный газ. К слову, цена на него в Казахстане в разы меньше украинской. В то же время Казахстан добывает большое количество собственного газового конденсата и нефти. Впрочем, протесты не утихли даже несмотря на уступки со стороны власти, отставку правительства и снижение цены на газ. Поэтому, похоже на то, что цена на газ стала лишь поводом для протестов, а истинная их причина – прежде всего политическая.