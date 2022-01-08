В Алматы морги охраняют "зеленые человечки": по журналисту открыли огонь
Источник:"Медуза"
В Алматы вооруженные люди в форме без опознавательных знаков открыли огонь по журналисту "Дождя" Василию Полонскому и фотографу Василию Крестьянникову. Они находились возле морга в Алматы.
Сначала неизвестный мужчина пытался перелезть через забор и проникнуть на территорию морга. Его остановили вооруженные люди, охранявшие здание. В то же время на форме так называемых "охранников" не было никаких опознавательных знаков.
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Мужчина просил "не убивать его".
Увидев, что Полонский записывает видео, они (вооруженные люди – 24 канал) начали кричать на него и стрелять в воздух, а потом в асфальт ему под ноги,
– говорится в сообщении.
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В Алматы погибли уже 2 детей
- По состоянию на 8 января известно о 2 детях, погибших во время столкновений в Казахстане. Обе трагедии произошли в Алматы.
- Еще 6 января 4-летняя девочка отправилась вместе с дядей за продуктами. Когда машина проезжала мимо площади, пуля попала ребенку в голову.
- Также в Алматы погиб 11-летний мальчик. Пуля попала в него во время прогулки с родителями.
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