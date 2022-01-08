На въездах и выездах из населенного пункта люди в форме без опознавательных знаков устанавливают блокпосты. Они привлекли к этому военные автомобили, на которых есть пулеметы.
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Люди в форме без знаков
- В то же время возле морга Алматы собрались десятки людей, которые по очереди заходят туда на опознание. Митингующие отказываются разговаривать с журналистами и просят их не снимать.
- Помещения охраняют лица в форме. Когда туда приехала полиция на служебном автомобиле, неизвестные навели на правоохранителей оружие и требовали опустить автоматы, те подчинились.
После этого "охрана" морга начала стрелять в воздух, а затем по асфальту и под ноги журналистам.
В Алматы продолжаются локальные бои / Фото из телеграм-канала ЧТД
В Алматы продолжаются протесты: смотрите видео
В Алматы продолжаются локальные бои: смотрите видео
В центре Алматы слышны выстрелы: смотрите видео
Протесты в Казахстане: коротко
- Еще 3 января на улицы нескольких городов в Казахстане вышли люди. Тогда они требовали снижения стоимости газа. Власти требования выполнили, однако митингующие решили не расходиться.
- Они заявили, что это было лишь 1 из требований, а 5 января ситуация обострилась. Протесты охватили 15 городов страны. Из-за этого на всей территории Казахстана ввели чрезвычайное положение.
- Президент Касым-Жомарт Токаев призвал ОДКБ ввести войска. Спустя несколько часов премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что организация поддержала эту просьбу.
- Первой свой контингент ввела Россия. На самолетах в Казахстан перевезли военных и спецтехнику. Однако ввод войск в Кремле подтвердили лишь вечером 6 января.
- В Организации договора о коллективной безопасности говорят, что в Казахстане – 2 500 "миротворцев".