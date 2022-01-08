На в'їздах і виїздах з населеного пункту люди в формі без розпізнавальних знаків встановлюють блокпости. Вони залучили до цього військові автомобілі, на яких є кулемети.

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Люди у формі без знаків

Водночас біля моргу Алмати зібралися десятки людей, які по черзі заходять туди на впізнання. Мітингувальники відмовляються розмовляти з журналістами та просять їх не знімати.

Приміщення охороняють особи у формі. Коли туди приїхала поліція на службовому автомобілі, невідомі навели на правоохоронців зброю і вимагали опустити автомати, ті підкорилися.

Після цього "охорона" моргу почала стріляти у повітря, а потім по асфальту та під ноги журналістам.

В Алмати тривають локальні бої / Фото з телеграм-каналу ЧТД

В Алмати продовжуються протести: дивіться відео

В Алмати тривають локальні бої: дивіться відео

У центрі Алмати чути постріли: дивіться відео

Протести у Казахстані: коротко