Володимир Зеленський розповів, що Україна просила озброїти 10 військових бригад для протистояння російській агресії, проте Захід укомплектував лише дві з половиною бригади. Про це пише 24 Канал з посиланням на Sky News.

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Винна бюрократія

За словами Зеленського, проблема полягає саме в тому, щоб дати військовослужбовцям необхідну зброю та техніку, а не в кількості наявних військ.

Він пояснив, що просив про це партнерів понад рік тому. Крім того, це рішення ухвалили зі Сполученими Штатами і з європейськими союзниками, проте на сьогодні Європа і Сполучені Штати повністю оснастили дві з половиною бригади.

Причинами, чому так сталося, Зеленський назвав "якусь бюрократію, якісь рішення, деякі не вважають пріоритетом", та додав, що "на цій війні завжди так".

Хтось запитав мене про мобілізацію, і я не хочу стверджувати, що це позиція деяких лідерів у Європі. Мовляв, потрібні молоді люди тощо. І я відповів: ви хочете, щоб хтось ішов на смерть без зброї?,

– зазначив президент.

За його словами, рішення про кількість військових ухвалюють з урахуванням того, що основне завдання – зберегти життя. Зеленський також сказав, що якщо у європейських лідерів є ідеї про мобілізаційний вік, то він хотів би попросити їх робити свою справу, а ми продовжимо свою.