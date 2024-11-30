Владимир Зеленский рассказал, что Украина просила вооружить 10 военных бригад для противостояния российской агрессии, однако Запад укомплектовал лишь две с половиной бригады. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Sky News.

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Виновата бюрократия

По словам Зеленского, проблема заключается именно в том, чтобы дать военнослужащим необходимое оружие и технику, а не в количестве имеющихся войск.

Он объяснил, что просил об этом партнеров более года назад. Кроме того, это решение приняли с Соединенными Штатами и с европейскими союзниками, однако на сегодня Европа и Соединенные Штаты полностью оснастили две с половиной бригады.

Причинами, почему так произошло, Зеленский назвал "какую-то бюрократию, какие-то решения, некоторые не считают приоритетом", и добавил, что "на этой войне всегда так".

Кто-то спросил меня о мобилизации, и я не хочу утверждать, что это позиция некоторых лидеров в Европе. Мол, нужны молодые люди и тому подобное. И я ответил: вы хотите, чтобы кто-то шел на смерть без оружия?,

– отметил президент.

По его словам, решение о количестве военных принимают с учетом того, что основная задача – сохранить жизнь. Зеленский также сказал, что если у европейских лидеров есть идеи о мобилизационном возрасте, то он хотел бы попросить их делать свое дело, а мы продолжим свое.