Это признание государства-террориста, – Зеленский прокомментировал разрушение ледовой арены в Дружковке

Президент Владимир Зеленский отреагировал на российский ракетный удар по ледовой арене "Альтаир" в Дружковке. Глава государства подчеркнул, что это еще одна иллюстрация того, с чем Россия пришла на Донбасс.

Об этом президент заявил во время вечернего обращения к украинцам, сообщает 24 Канал. Президент подчеркнул, что эту ледовую арену знали люди со всей Донбасса, а Россия решила ее разрушить.

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Россия показала, с чем пришла на Донбасс

Владимир Зеленский подчеркнул, что ледовая арена "Альтаир" в Дружковке, которую 2 января атаковали россияне, начала работать еще до прихода России на Донбассе – когда у людей была нормальная жизнь. На арене тренировались дети, работала спортивная школа, проходили хоккейные соревнования. На Донбассе все знали, что это за арена и часто там бывали.

В прошлом году после начала полномасштабной российской войны против Украины арена стала центром сбора и распределения гуманитарной помощи.

Президент подчеркнул, что ракетный удар по арене иллюстрирует истинные намерения россиян по поводу украинского Донбасса и показывает то, с чем они пришли.

Российская ракета против "Альтаира" в Дружковке – это очередное признание государства-террориста. Признание, с чем она пришла в Донбасс и что мы оттуда обязательно выгоним. Смерть на Донбассе не воцарится, и должны сделать все, чтобы выбросить ее триколор из Донбасса и других земель Украины,

– подчеркнул Зеленский.

Ракетный удар по Дружковке: главное

Поздно вечером 2 января россияне нанесли ракетные удары по Донецкой области, в частности по Дружковке. Впоследствии стало известно, что россияне решили "демилитаризировать" ледовую арену. В результате было зафиксировано попадание в технические помещения промышленного предприятия. Также ракеты повредили склад, электромагнитный кран и сторожку. Кроме того, повреждения получили гостиничный комплекс, автовокзал, церковь, жилой дом.

На базе дружковской арены работала самая многочисленная в Украине детско-юношеская спортивная школа по хоккею и фигурному катанию. Арена принимала чемпионаты Украины, международные соревнования и культурно-массовые мероприятия.

3 января заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил, что россияне атаковали "Искандерами" по арене. В результате атаки погиб 1 человек, еще 1 – ранен.