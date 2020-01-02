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      Альтернатива российскому газу: Израиль, Кипр и Греция подписали соглашение о газопроводе

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      Израиль, Кипр и Греция подписали соглашение о газопроводе

      Представители Греции, Кипра и Израиля 2 января в Афинах подписали межправительственное соглашение о строительстве газопровода EastMed. Он удовлетворит примерно 10% потребностей Европы в природном газе, уменьшив энергетическую зависимость от России.

      Президент Кипра Анастасиадис назвал этот документ историческим, сообщает Cyprus Mail.

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      Он добавил, что соглашение создает основу для реального взаимодействия.

      На Ближнем Востоке должно быть сотрудничество, а не соперничество, особенно что касается энергетических вопросов или чего-либо, что может связать государства региона,
      – отметил Анастасиадис.

      Соглашение еще должна подписать Италия. В мае 2019 года премьер-министр Италии Джузеппе Конте выступил против проекта "Посейдон", который является последней частью трубопровода и должен соединить Грецию с Италией.

      Что известно о трубопроводе EastMed

      • Он будет проходить через Средиземное море от Израиля до греческого острова Крит и до материковой Греции, а затем в Италию.
      • Трубопровод удовлетворит примерно 10% потребностей Европы в природном газе, уменьшив при этом энергетическую зависимость от России.

      В декабре 2019 году Эстония и Финляндия соединили свои газотранспортные системы газопровода Balticconnector. Он поможет странам интегрироваться в газовый рынок ЕС и уменьшить зависимость от России.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Ближний Восток Евросоюз Новости России Газ Кипр Греция Новости Израиля
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