Альтернатива російському газу: Ізраїль, Кіпр і Греція підписали історичну угоду про газопровід
Представники Греції, Кіпру та Ізраїлю 2 січня в Афінах підписали міжурядову угоду про будівництво газопроводу EastMed. Він задовільнить приблизно 10% потреб Європи в природному газі, зменшивши енергетичну залежність від Росії.
Президент Кіпру Нікос Анастасіадіс назвав цей документ історичним, повідомляє Cyprus Mail.
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Він додав, що угода створює підґрунтя для реальної взаємодії.
На Близькому Сході має бути співпраця, а не суперництво, особливо що стосується енергетичних питань чи будь-чого, що може пов'язати держави регіону,
– зазначив Анастасіадіс.
Угоду ще повинна підписати Італія. У травні 2019 року прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте виступив проти проєкту "Посейдон", який є останньою частиною трубопроводу та має з'єднати Грецію з Італією.
Що відомо про трубопровід EastMed
- Він проходитиме через Середземне море від Ізраїлю до грецького острова Крит та до материкової Греції, а потім до Італії.
- Трубопровід задовольнить приблизно 10% потреб Європи в природному газі, зменшивши при цьому енергетичну залежність від Росії.
У грудні 2019 року Естонія та Фінляндія з'єднали свої газотранспортні системи газогоном Balticconnector. Він допоможе країнам інтегруватися в газовий ринок ЄС та зменшити залежність від Росії.