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      Альтернатива російському газу: Ізраїль, Кіпр і Греція підписали історичну угоду про газопровід

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      Ізраїль, Кіпр і Греція підписали угоду про газопровід / rbc.ua

      Представники Греції, Кіпру та Ізраїлю 2 січня в Афінах підписали міжурядову угоду про будівництво газопроводу EastMed. Він задовільнить приблизно 10% потреб Європи в природному газі, зменшивши енергетичну залежність від Росії.

      Президент Кіпру Нікос Анастасіадіс назвав цей документ історичним, повідомляє Cyprus Mail.

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      Він додав, що угода створює підґрунтя для реальної взаємодії.

      На Близькому Сході має бути співпраця, а не суперництво, особливо що стосується енергетичних питань чи будь-чого, що може пов'язати держави регіону,
      – зазначив Анастасіадіс.

      Угоду ще повинна підписати Італія. У травні 2019 року прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте виступив проти проєкту "Посейдон", який є останньою частиною трубопроводу та має з'єднати Грецію з Італією.

      Що відомо про трубопровід EastMed

      • Він проходитиме через Середземне море від Ізраїлю до грецького острова Крит та до материкової Греції, а потім до Італії.
      • Трубопровід задовольнить приблизно 10% потреб Європи в природному газі, зменшивши при цьому енергетичну залежність від Росії.

      У грудні 2019 року Естонія та Фінляндія з'єднали свої газотранспортні системи газогоном Balticconnector. Він допоможе країнам інтегруватися в газовий ринок ЄС та зменшити залежність від Росії.

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини Ізраїля Греція Кіпр Газ Новини Росії Євросоюз Близький Схід
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