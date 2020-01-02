Альтернатива російському газу: Ізраїль, Кіпр і Греція підписали історичну угоду про газопровід

Представники Греції, Кіпру та Ізраїлю 2 січня в Афінах підписали міжурядову угоду про будівництво газопроводу EastMed. Він задовільнить приблизно 10% потреб Європи в природному газі, зменшивши енергетичну залежність від Росії.

Президент Кіпру Нікос Анастасіадіс назвав цей документ історичним, повідомляє Cyprus Mail.

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Він додав, що угода створює підґрунтя для реальної взаємодії.

На Близькому Сході має бути співпраця, а не суперництво, особливо що стосується енергетичних питань чи будь-чого, що може пов'язати держави регіону,

– зазначив Анастасіадіс.

Угоду ще повинна підписати Італія. У травні 2019 року прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте виступив проти проєкту "Посейдон", який є останньою частиною трубопроводу та має з'єднати Грецію з Італією.

Що відомо про трубопровід EastMed

Він проходитиме через Середземне море від Ізраїлю до грецького острова Крит та до материкової Греції, а потім до Італії.

Трубопровід задовольнить приблизно 10% потреб Європи в природному газі, зменшивши при цьому енергетичну залежність від Росії.

У грудні 2019 року Естонія та Фінляндія з'єднали свої газотранспортні системи газогоном Balticconnector. Він допоможе країнам інтегруватися в газовий ринок ЄС та зменшити залежність від Росії.