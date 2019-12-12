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      Газова залежність ЄС від Росії зменшиться: Фінляндія та Естонія запустили газопровід

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      Запустили газопровід, який унезалежнить країни ЄС від Росії / Твіттер Elering

      Естонія та Фінляндія з'єднали свої газотранспортні системи газогоном Balticconnector. Він допоможе країнам інтегруватися в газовий ринок ЄС та зменшити залежність від Росії.

      Газопровід ввели в експлуатацію на місяць раніше від запланованого терміну, пише Balticconnector.

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      Урочиста церемонія пуску нового газогону відбулася за участі керівництва обох країн, а також запрошених представників Європейської Комісії, 
      – йдеться в повідомленні.

      Що відомо про газопровід

      • Його частина пролягла по дну Фінської затоки. Газогон з'єднав газотранспортні мережі Фінляндії та Естонії.
      • Кошторисна вартість проєкту становила 250 мільйонів євро, з яких 75 відсотків були надані Єврокомісією в рамках спеціального фінансового механізму для енергетичного сектора.
      • Довжина підводної частини Balticconnector – 77 кілометрів.
      • Щодня здатен перекачувати 7,2 мільйона кубічних метрів газу.

      Раніше стало відомо, що Польща добудовує установку для осушення російського газу від води. Так місцева влада готується до можливих перешкод із постачання газу з Росії. Також Польща надіслала "Газпрому" офіційне повідомлення про те, що не продовжуватиме контракт на купівлю газу після 2022 року.

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини Росії Газ Естонія Фінляндія Євросоюз
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