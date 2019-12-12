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      Газовая зависимость ЕС от России уменьшится: Финляндия и Эстония запустили газопровод

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      Запустили газопровод, который сделает страны ЕС независимыми от России / Твиттер Elering

      Эстония и Финляндия соединили свои газотранспортные системы газопроводом Balticconnector. Он поможет странам интегрироваться в газовый рынок ЕС и уменьшить зависимость от России.

      Газопровод ввели в эксплуатацию на месяц раньше запланированного срока, пишет Balticconnector.

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      Торжественная церемония запуска нового газопровода состоялась при участии руководства обеих стран, а также приглашенных представителей Европейской Комиссии,
      – говорится в сообщении.

      Что известно о газопроводе

      • Его часть пролегла по дну Финского залива. Трубопровод соединил газотранспортные сети Финляндии и Эстонии.
      • Сметная стоимость проекта составила 250 миллионов евро, из которых 75 процентов были предоставлены Еврокомиссией в рамках специального финансового механизма для энергетического сектора.
      • Длина подводной части Balticconnector – 77 километров.
      • Ежедневно способен перекачивать 7,2 миллиона кубических метров газа.

      Ранее стало известно, что Польша достраивает установку для осушения российского газа от воды. Так местные власти готовятся к возможным препятствиям в поставках газа из России. Также Польша направила "Газпрому" официальное уведомление о том, что не будет продлевать контракт на покупку газа после 2022 года.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости России Газ Евросоюз Финляндия Эстония
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