Газовая зависимость ЕС от России уменьшится: Финляндия и Эстония запустили газопровод

Эстония и Финляндия соединили свои газотранспортные системы газопроводом Balticconnector. Он поможет странам интегрироваться в газовый рынок ЕС и уменьшить зависимость от России.

Газопровод ввели в эксплуатацию на месяц раньше запланированного срока, пишет Balticconnector.

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Торжественная церемония запуска нового газопровода состоялась при участии руководства обеих стран, а также приглашенных представителей Европейской Комиссии,

– говорится в сообщении.

Что известно о газопроводе

Его часть пролегла по дну Финского залива. Трубопровод соединил газотранспортные сети Финляндии и Эстонии.

Сметная стоимость проекта составила 250 миллионов евро, из которых 75 процентов были предоставлены Еврокомиссией в рамках специального финансового механизма для энергетического сектора.

Длина подводной части Balticconnector – 77 километров.

Ежедневно способен перекачивать 7,2 миллиона кубических метров газа.

Ранее стало известно, что Польша достраивает установку для осушения российского газа от воды. Так местные власти готовятся к возможным препятствиям в поставках газа из России. Также Польша направила "Газпрому" официальное уведомление о том, что не будет продлевать контракт на покупку газа после 2022 года.