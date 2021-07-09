Певица Alyosha (настоящее имя – Елена Тополь) вышла на сцену Atlas Weekend в первые два дня – 5 и 6 июля. Она до сих пор под впечатлениями от фестиваля, ведь это первое грандиозное музыкальное событие с начала карантина.
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Как же я скучала по большим концертам и фестивалям,
– призналась артистка.
Перед фанами Alyosha предстала в смелом концертном образе. Певица выбрала платье черного цвета. Оно состояло из облегающего боди с прозрачным декольте и воздушной юбки из полупрозрачной ткани. Кожаный пояс и шнуровка на груди довершили наряд.
Волосы артистка немного подкрутила и распустила. Она сделала макияж с насыщенной красной помадой и черными стрелками. На большой сцене Alyosha чувствовала себя как рыба в воде и отдавалась публике на полную.
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Звезды уже выступили на Atlas Weekend
- В первый день фестиваля MELOVIN совершил каминг-аут. Прямо на сцене он поцеловал девушку, а потом – парня.
- Хедлайнер мероприятия Тина Кароль ошеломила фантастическим шоу. Звезда выехала на сцену на мотоцикле, показала лазерное шоу с настоящим водопадом и спела с королевским питоном на руках, из-за чего нарвалась на критику.
- Зажигательные треки исполнила группа Mozgi. Рэпер Потап потроллил MELOVIN и поцеловал Позитива на глазах у тысяч фанов.
- Российский певец Валерий Меладзе вышел на сцену Atlas Weekend. Несмотря на шквал критики в сети, его выступление произошло без беспорядков.
- Взрывной перформанс устроила Верка Сердючка. Она заставила слушателей танцевать, а потом призналась, что плохо себя чувствует.