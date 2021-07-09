Співачка Alyosha (справжнє ім'я – Олена Тополя) вийшла на сцену Atlas Weekend у перші два дні – 5 та 6 липня. Вона досі під враженнями від фестивалю, адже це перша грандіозна музична подія від початку карантину.
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Як же я сумувала за великими концертами та фестивалями,
– зізналась артистка.
Перед фанами Alyosha постала у сміливому концертному образі. Співачка обрала сукню чорного кольору. Вона складалась з обтислого боді з прозорим декольте та повітряної спідниці з напівпрозорої тканини. Шкіряний пояс і шнурівка на грудях довершили вбрання.
Волосся артистка трохи підкрутила й розпустила. Вона зробила макіяж з насиченою червоною помадою і чорними стрілками. На великій сцені Alyosha почувалась як риба у воді й віддавалась публіці на повну.
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Які зірки вже виступили на Atlas Weekend
- У перший день фестивалю MELOVIN здійснив камінг-аут. Просто на сцені він поцілував дівчину, а потім – хлопця.
- Хедлайнер заходу Тіна Кароль приголомшила фантастичним шоу. Зірка виїхала на сцену на мотоциклі, показала лазерне шоу зі справжнім водоспадом і заспівала з королівським пітоном на руках, за що нарвалась на критику.
- Запальні треки виконав гурт Mozgi. Репер Потап потролив MELOVIN і поцілував Позитива на очах у тисяч фанів.
- Російський співак Валерій Меладзе вийшов на сцену Atlas Weekend. Попри шквал критики в мережі, його виступ відбувся без заворушень.
- Вибуховий перформанс влаштувала Вєрка Сердючка. Вона змусила слухачів танцювати, а тоді зізналась, що погано почувається.