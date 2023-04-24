Аматор, ставший наводчиком: эксперт прокомментировал обстрел аэродрома "Канатово"

Провал любительского плана по захвату российского самолета, повлекший за собой обстрел аэродрома "Канатово", разрушения и жертвы среди украинских военных, свидетельствует, что такие спецоперации могут удачно реализовывать исключительно спецслужбы.

Об этом пишет политолог Тарас Загородний. По мнению эксперта, дело военного, помогшего россиянам, а затем попытавшегося через прессу слепить образ "пострадавшего героя", требует детального разбора.

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"Наводчиками выступили военный Роман Червинский и его друг, гражданский айтишник, решивший, что самостоятельно могут провести спецоперацию и убедить российского пилота угнать самолет и прилететь на нем в Украину. Операция, проведенная, несмотря на запрет СБУ и ГУР МО, провалилась. Враг, узнав расположение ПВО и личного состава, нанес удар", – пишет Загородний.

Эксперт подчеркивает, что дело открыто по факту действий, приведших к гибели и ранениям личного состава.

Специально взглянул на российскую прессу и сюжет канала "Россия". Из записей разговоров, к сожалению, очевидно, что спецслужбы России изначально "вели" украинских "угонщиков самолёта". Спецоперациями такого уровня должны заниматься профессионалы, а не любители. Поскольку когда аматоры планируют спецоперации, то становятся наводчиками,

– резюмирует политолог.

"После провала операции, ее прямо нарушивший запрет идеолог Роман Червинский отправился в бега. Странное поведение для человека, уверенного в своей невиновности. Подозреваю он понимал, что за гибель и ранение коллег придется отвечать. Однако через 8 месяцев укрывательства Червинский решил слепить в СМИ образ пострадавшего героя", – считает Загородний.

Напомним ранее, глава СБУ Василий Малюк заявил, что "негодяй, действия которого привели к смерти одного украинского военного и ранения еще семнадцати, должен понести заслуженное наказание".

24 апреля Червинский был задержан в Тернопольской области, где он скрывался.