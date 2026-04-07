Украинские войска восстановили контроль над участком между Амбарным и Меловым, – Трегубов

Силы обороны Украины восстановили контроль над участком между поселками Амбарное и Меловое в Харьковской области. На других направлениях фронта, в частности Лиманском и Купянском, ситуация остается напряженной.

Украинские подразделения продемонстрировали высокий уровень профессионализма и координации во время проведения операции. Об этом в комментарии "Укринформу" сообщил представитель Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

Что известно о восстановлении контроля над ключевым участком на Харьковщине?

Силы обороны Украины продолжают успешно укреплять позиции на Харьковском направлении. Виктор Трегубов сообщил, что украинские войска восстановили контроль над небольшим участком между поселками Амбарное и Меловое. По его словам, на этой территории противника оттеснили, что позволило вернуть контроль над стратегически важным участком.

Там (Харьковщина – ред.) действительно есть небольшой участок между Амбарным и Меловым, на котором россиян оттеснили и восстановили контроль,

– сказал он.

В то же время на Лиманском и Купянском направлениях ситуация остается напряженной. Российские войска пытаются активными действиями прорвать оборону, особенно на плацдарме левого берега реки Оскол, в частности в районах Волчанска, Старицы и Купянска-Узлового. Там продолжаются инфильтрационные действия врага, однако непосредственно населенные пункты пока не под угрозой.

"В первую очередь, они (оккупанты – ред.) пытаются лезть на Лиманском и Купянском направлениях, особенно с восточной стороны на наш плацдарм на левом берегу Оскола – вот там есть определенные активности. Там есть, конечно, и передвижения, в том числе в районе Волчанска, Старицы, но это привычное (явление – ред.)", – рассказал Трегубов.

Продвижение вперед далось ценой мужества и высокого уровня профессиональной работы штурмовых подразделений, операторов беспилотных летательных аппаратов и артиллерии. Военные системно закрепляют контроль над территорией, обеспечивая надежность обороны и безопасность местного населения.

Почему село Амбарное такое важное?