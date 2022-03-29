Амбиции России могут не закончиться на Путине, – Краев

Если Владимир Путин сейчас не попадет под трибунал, то его амбиции воевать просто не закончатся. В то же время амбиции России тоже могут не закончиться на самом Путине.

Об этом в эфире 24 канала рассказал эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев.

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"У меня есть опасения, что эти российские амбиции не закончатся на Путине, потому что, по моему мнению, это часть российской стратегической культуры", – подчеркнул Краев.

Он пояснил, что для начала полномасштабного вторжения, Россия целенаправленно 5 лет "обрезала" социальные бюджеты, программы и ухудшала уровень жизни населения. Кроме того, уничтожала свое трудоспособное население "непризнанием" пандемии COVID-19.

За эти 5 лет Россия смогла накопить резерв в размере 630 миллиардов долларов, который почти полностью потеряли за 3 недели. Поэтому, по мнению Краева, новую агрессию они могут начать когда угодно. Однако вопрос в том, когда они бы могли начать эффективную агрессию.

Для эффективной агрессии россиянам снова так же долго придется накапливать собственные силы. И поэтому нам надо понимать, что Россия снова изменит свой подход,

– резюмировал эксперт.

В частности речь идет о гибридной форме ведения войны, россияне снова "распылят" свои активы на нескольких направлениях в мире и, как предположил Краев, будут пытаться играть через Китай.

Александр Краев об амбициях России: смотрите видео