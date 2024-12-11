Первая причина – новизна

Нам нужно новое название для будущего режима, потому что мы должны признать новизну ситуации – юридически, структурно и морально. Об этом заявил Тимоти Снайдер информирует 24 Канал.

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Появляется новый конституционный режим, в котором Верховный суд пытался поставить одного человека над законом, и тем самым претендует на то, чтобы аннулировать целый раздел Конституции (Положение о мятеже, третий раздел Четырнадцатой поправки).

Американцы уже находятся в такой властной структуре, где деньги вытеснили гражданство. Сейчас к власти пришли люди, которые больше не делают вид, что их беспокоят голоса избирателей и выборы. Действующий президент пытался сорвать предыдущие президентские выборы. Его соправитель Илон Маск потратил на последнюю кампанию больше, чем все мелкие доноры вместе взятые. Он и другие олигархи выбрали вице-президента.

Трамп и Маск верят, что могут просто угрожать американцам преследованиями и насилием. Оба используют язык, пахнущий фашизмом, чтобы определить американцев как врагов, заслуживающих наказания.

Вторая причина – персонализм

Частью новизны является популярность двух личностей. Поэтому режим должен носить личные имена "Маск" и "Трамп".

Никогда раньше людей не бомбардировали таким количеством пропаганды о двух потенциальных правителях, как в случае с Маском и Трампом. Оба мужчины являются влиятельными лицами в социальных сетях. Они оба, кажется, верят, что именно их личность дает им право управлять.

В конце концов, Трамп пытался сохранить власть даже после проигрыша на выборах в 2020 году. Его команда готовилась обжаловать результаты в 2024 году. Учитывая эти привычки и такое отношение, он не может считать себя представителем чего-то другого, кроме себя.

А Маск, конечно, не был избран вообще. Он потратил незаметно крошечную долю своего огромного богатства на взятки для избирателей Трампа, деморализующую рекламу для избирателей Камалы Харрис и другую поддержку. Он не может чувствовать, что должен что-то избирателям, поскольку пришел к власти, когда за него не голосовали. Учитывая, что сумма денег, которую он потратил, была бессмысленной для него лично, он вряд ли может уважать избирателей Трампа за то, что они поддались этому.

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Узбекистан назван в честь монгольского нападающего. Мозамбик назван в честь богатого торговца. Россия названа в честь средневековых работорговцев, которые захватывали и продавали простых людей. Мы должны рассмотреть название для американского режима, который признает центральную роль эксплуатации. И таким образом – Трампомасковия.

Третья причина – Россия

Почему "Московия" часть "Трампомасковии"? Конечно, это имя Маска. Но это также название России, и это ассоциация, которая нам нужна. Украинцы называют Россию "Московией", что соответствует названию, которое можно найти, например, на самой известной карте этого региона 17 века. Историческое название на английском было "Московия".

"Московия" в "Трампомасковии" напоминает несколько существенных связей с нынешним путинским режимом. Во-первых, Маск – сам путинист. Он регулярно общается с Владимиром Путиным. В течение двух лет он повторяет российскую пропаганду о войне в Украине.

И, конечно, до сих пор Трамп публично подчинялся Путину. Он научил своих последователей говорить о "российской мистификации" и будет пытаться назначить Кеша Пателя главой ФБР именно для того, чтобы наказать всех, кто заметит, что Путин поддерживал Трампа и его президентские кампании. Но усилия Трампа по сокрытию информации лишь подтверждают основную истину – Путин решительно отдавал предпочтение Трампу над Клинтон, Байденом и Гаррисон. Российские видео в поддержку Трампа и десятки угроз взрывов в день выборов были лишь наглыми и последними примерами кампании.

Четвертая причина – олигархия

Сильная связь с Россией похожа на 1990-е, что также предполагает название "Трампомасковия".

Новейшая история российской олигархии и диктатуры предлагает некоторые предложения относительно того, как Трампомасковия может развиваться. Как и Трамп сегодня, Борис Ельцин после российских выборов 1996 года был стареющим президентом, который обязан своим избранием и своим авторитетом олигархам вокруг него.

Каденция Ельцина была соревнованием за власть среди олигархов, которые считали себя настоящими и правильными держателями власти. Поскольку Ельцин становился все более неспособным выполнять обязанности, олигархи начали то, что они назвали "Операцией "Преемник" – поиск замены Ельцина, которая казалась бы правдоподобной для россиян, но которая бы выполняла их указания. Их выбор – Владимир Путин – оказался не таким, как они ожидали. Он использовал силу государства, чтобы господствовать над ними и стать главным плутократом.

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В нынешних условиях олигархи США, приближенные к режиму, выбрали преемником Джей Ди Венса. Правда, мы не можем точно знать, что произойдет дальше, поскольку эти олигархические кластеры зависят от импульсивных и волевых личностей. Возможно, Трамп будет еще больше похож на Ельцина, и его сегодняшние союзники завтра будут отталкивать его в сторону. Возможно, Вэнс сыграет ту роль, которую должен был сыграть Путин, и обслужит олигархических хозяев. Или, возможно, Вэнс будет вести себя больше как Путин, унаследовав мантию Трампа, а затем используя государственную власть для смены режима.

Или, возможно, Трамп увидит структуру ситуации и попытается сам отменить собственные долги перед Маском и править без нашептывания олигархов.

Мы не можем забыть и самого Путина, который имеет странную власть над Трампом и которого Трамп, кажется, хочет спасти от различных глупостей.

Пятая причина – нестабильность

Слово "Трампомасковия" с его длиной и неуклюжими акцентами должно намекать на присущую слабость нового режима. Новые вещи нестабильны. Личная политика нестабильна. Россия 1990-х годов была нестабильной. Олигархии вообще нестабильны.

Диктатуры нестабильны, и это только что напомнила нам Сирия. Трамп, скорее всего, попытается спасти Путина, как в свое время Путин пытался спасти Асада. Но, в конце концов, все это потерпит крах.

В краткосрочной перспективе, смогут ли Трамп и Маск остаться вместе? В определенном смысле, казалось бы, они должны, поскольку Трампу нужны деньги Маска, а Маску нужна рука Трампа, которая передает ему власть. Так как же они могут разделиться, а трампомасковский режим сломаться?

Есть как минимум три сценария:

первый заключается в том, что олигархи, нынешний президент и назначенный преемник воюют между собой, пока не появится какая-то новая структура;

второй – Маску и другим олигархам удалось ослабить федеральное правительство до такой степени, что Трампу больше не будет над чем доминировать;

третий сценарий заключается в том, что назначенные трампомасковские заместители уничтожения – такие люди, как Хесхет, Хаббард и Пател – фактически выдвигаются, утверждаются Сенатом и занимают высшие должности в национальной обороне, разведке и полиции; а затем делают то, что они должны делать. Если мы действительно увидим Америку коллапса разведки, внезаконных преследований тех, кого называют внутренними врагами и "священной войны" против иммигрантов и других, риск для Маска заключается в том, что страна распадется в таких условиях, что ему будет трудно стать триллионером. Деконструкция Америки – это процесс, который Маск захочет контролировать сам, и поэтому здесь его интересы могут разойтись с интересами Трампа.

В серьезные времена важно быть креативным, потому что нам нужна креативность для концепций, и нам нужны концепции, чтобы видеть факты перед нами. Трампомасковия – это будущая реальность, и это слово дает нам определенные углы зрения.

Чем лучше мы увидим новый режим, тем четче мы сможем увидеть его разломы и слабые стороны. Анализ – это первый шаг к действию, а анализ начинается со слов. Надеюсь, эта информация будет для вас полезной.