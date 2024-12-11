Перша причина – новизна

Нам потрібна нова назва для майбутнього режиму, тому що ми повинні визнати новизну ситуації – юридично, структурно та морально. Про це заявив Тімоті Снайдер інформує 24 Канал.

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З'являється новий конституційний режим, у якому Верховний суд намагався поставити одну людину над законом, і тим самим претендує на те, щоб анулювати цілий розділ Конституції (Положення про заколот, третій розділ Чотирнадцятої поправки).

Американці вже перебувають у такій владній структурі, де гроші витіснили громадянство. Зараз до влади прийшли люди, які більше не вдають, що їх турбують голоси виборців та вибори. Чинний президент намагався зірвати попередні президентські вибори. Його співправитель Ілон Маск витратив на останню кампанію більше, ніж усі дрібні донори разом узяті. Він та інші олігархи обрали віцепрезидента.

Трамп і Маск вірять, що можуть просто погрожувати американцям переслідуваннями та насильством. Обидва використовують мову, що пахне фашизмом, щоб визначити американців як ворогів, які заслуговують на покарання.

Друга причина – персоналізм

Частиною новизни є популярність двох особистостей. Тому режим має носити особисті імена "Маск" і "Трамп".

Ніколи раніше людей не бомбардували такою кількістю пропаганди про двох потенційних правителів, як у випадку з Маском і Трампом. Обидва чоловіки є впливовими особами у соціальних мережах. Вони обидва, здається, вірять, що саме їхня особистість дає їм право керувати.

Зрештою, Трамп намагався зберегти владу навіть після програшу на виборах у 2020 році. Його команда готувалася оскаржити результати у 2024 році. Зважаючи на ці звички та таке ставлення, він не може вважати себе представником чогось іншого, крім себе.

А Маск, звичайно, не був обраний взагалі. Він витратив непомітно крихітну частку свого величезного багатства на хабарі для виборців Трампа, деморалізаційну рекламу для виборців Камали Гарріс та іншу підтримку. Він не може відчувати, що винен щось виборцям, оскільки прийшов до влади, коли за нього не голосували. Враховуючи, що сума грошей, яку він витратив, була безглуздою для нього особисто, він навряд чи може поважати виборців Трампа за те, що вони піддалися цьому.

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Узбекистан названий на честь монгольського нападника. Мозамбік названий на честь багатого торговця. Росія названа на честь середньовічних работорговців, які захоплювали і продавали простих людей. Ми повинні розглянути назву для американського режиму, який визнає центральну роль експлуатації. І таким чином – Трампомасковія.

Третя причина – Росія

Чому "Московія" частина "Трампомасковії"? Звичайно, це ім'я Маска. Але це також назва Росії, і це асоціація, яка нам потрібна. Українці називають Росію "Московією", що відповідає назві, яку можна знайти, наприклад, на найвідомішій карті цього регіону 17 століття. Історична назва англійською була "Московія".

"Московія" в "Трампомасковії" нагадує кілька суттєвих зв'язків із нинішнім путінським режимом. По-перше, Маск – сам путініст. Він регулярно спілкується з Владіміром Путіним. Протягом двох років він повторює російську пропаганду про війну в Україні.

І, звісно, ​​досі Трамп публічно підкорявся Путіну. Він навчив своїх послідовників говорити про "російську містифікацію" і намагатиметься призначити Кеша Пателя головою ФБР саме для того, щоб покарати всіх, хто зауважить, що Путін підтримував Трампа та його президентські кампанії. Але зусилля Трампа з приховання інформації лише підтверджують основну істину – Путін рішуче віддавав перевагу Трампу над Клінтон, Байденом і Гаррісон. Російські відео на підтримку Трампа та десятки погроз вибухів у день виборів були лише нахабними та останніми прикладами кампанії.

Четверта причина – олігархія

Сильніший зв'язок із Росією є схожим на 1990-ті, що також передбачає назву "Трампомасковія".

Новітня історія російської олігархії та диктатури пропонує деякі пропозиції щодо того, як Трампомасковія може розвиватися. Як і Трамп сьогодні, Борис Єльцин після російських виборів 1996 року був пристаркуватим президентом, який завдячував своїм обранням і своїм авторитетом олігархам навколо нього.

Каденція Єльцина була змаганням за владу серед олігархів, які вважали себе справжніми й правильними тримачами влади. Оскільки Єльцин ставав усе більш неспроможним виконувати обов'язки, олігархи розпочали те, що вони назвали "Операцією "Наступник" – пошук заміни Єльцина, яка здавалася б правдоподібною для росіян, але яка б виконувала їхні вказівки. Їхній вибір – Владімір Путін – виявився не таким, як вони очікували. Він використав силу держави, щоб панувати над ними і стати головним плутократом.

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У нинішніх умовах олігархи США, наближені до режиму, обрали наступником Джей Ді Венса. Правда, ми не можемо точно знати, що станеться далі, оскільки ці олігархічні кластери залежать від імпульсивних і вольових особистостей. Можливо, Трамп буде ще більше схожий на Єльцина, і його сьогоднішні союзники завтра відштовхуватимуть його вбік. Можливо, Венс зіграє ту роль, яку мав зіграти Путін, і обслужить олігархічних господарів. Або, можливо, Венс поводитиметься більше як Путін, успадкувавши мантію Трампа, а потім використовуючи державну владу для зміни режиму.

Або, можливо, Трамп побачить структуру ситуації й спробує сам скасувати власні борги перед Маском і правити без нашіптування олігархів.

Ми не можемо забути й самого Путіна, який має дивну владу над Трампом і якого Трамп, здається, хоче врятувати від різноманітних дурниць.

П'ята причина – нестабільність

Слово "Трампомасковія" з його довжиною та незграбними акцентами має натякати на притаманну слабкість нового режиму. Нові речі нестабільні. Особиста політика нестабільна. Росія 1990-х років була нестабільною. Олігархії взагалі нестабільні.

Диктатури нестабільні, і це щойно нагадала нам Сирія. Трамп, швидше за все, спробує врятувати Путіна, як свого часу Путін намагався врятувати Асада. Але, зрештою, все це зазнає краху.

У короткостроковій перспективі, чи зможуть Трамп і Маск залишитися разом? У певному сенсі, здавалося б, вони повинні, оскільки Трампу потрібні гроші Маска, а Маску потрібна рука Трампа, яка передає йому владу. То ж як вони можуть розділитися, а трампомасковський режим зламати?

Є щонайменше три сценарії:

перший полягає в тому, що олігархи, нинішній президент і призначений наступник воюють між собою, поки не з'явиться якась нова структура;

другий – Маску та іншим олігархам вдалося послабити федеральний уряд до такої міри, що Трампу більше не буде над чим домінувати;

третій сценарій полягає в тому, що призначені трампомасковські заступники знищення — такі люди, як Гесгет, Габбард і Пател – фактично висуваються, затверджуються Сенатом і обіймають найвищі посади в національній обороні, розвідці та поліції; а потім роблять те, що вони повинні робити. Якщо ми справді побачимо Америку колапсу розвідки, позазаконних переслідувань тих, кого називають внутрішніми ворогами і "священної війни" проти іммігрантів та інших, ризик для Маска полягає в тому, що країна розпадеться в таких умовах, що йому буде важко стати трильйонером. Деконструкція Америки – це процес, який Маск захоче контролювати сам, і тому тут його інтереси можуть розійтися з інтересами Трампа.

У серйозні часи важливо бути креативним, тому що нам потрібна креативність для концепцій, і нам потрібні концепції, щоб бачити факти перед нами. Трампомасковія – це майбутня реальність, і це слово дає нам певні кути зору.

Чим краще ми побачимо новий режим, тим чіткіше ми зможемо побачити його розломи та слабкі сторони. Аналіз – це перший крок до дії, а аналіз починається зі слів. Сподіваюся, ця інформація буде для вас корисною.