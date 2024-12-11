Особливі стосунки Трампа й Орбана

Факт приїзду угорського прем'єра Віктора Орбана, а також те, що у його делегації був міністр закордонних справ Петер Сіярто, який нещодавно мав зустріч з російським колегою Сєргєєм Лавровим, підтверджує припущення, що Трамп радиться з Орбаном щодо рецептів закінчення російсько-української війни. Про це заявив Віталій Портников, інформує 24 Канал.

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У цьому питанні Трамп довіряє Орбану набагато більше ніж президенту Франції Еммануелю Макрону чи українському лідеру Володимиру Зеленському, з якими він нещодавно зустрічався у Парижі.

Адже Орбан був саме тим європейським політиком, який послідовно підтримував Трампа весь час поки той був претендентом на посаду очільника президента США. Саме Орбану Трамп першому зателефонував після того, як стало відомо про його перемогу на виборах.

Серед інших політиків, з якими у першу чергу розмовляв Трамп, можна згадати хіба що прем'єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, усі інші вже вишукувалися у чергу, щоб отримати контакт з новообраним президентом США.

Таким чином, відома нам позиція Орбана, яка аж ніяк не може вважатися проукраїнською і пов'язана насамперед з особливими стосунками з Владіміром Путіним, це те, що може почути Трамп. Ще перед приїздом Орбана у медіа була інформація, що угорський прем'єр готує нову миротворчу місію на кшталт тої, яку він здійснював, коли Угорщина почала головував у ЄС. Тоді Орбан відвідав Україну та зустрівся з Зеленським, а потім без жодного узгодження з іншими європейськими лідерами поїхав на переговори з Путіним у Москву, та у Пекін до Сі Цзіньпіна.

Ці подорожі Орбана викликали засудження у лідерів країн, які сподіваються протистояти Росії у її агресії проти України. Але зараз, коли Орбан має особливу довіру у Трампа, його миротворча місія може особливо не бути пов'язаною з європейськими оцінками. Він буде опиратися на авторитет Трампа, який дуже хотів би, щоб якісь зрушення у питаннях закінчення війни в Україні відбулися до його інавгурації.

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Багато хто вважає, що після візиту у США, Орбан спробує здійснити ще один тур своєї човникової дипломатії й зустрітися з Зеленським, Путіним і, ймовірно, Сі.

Журналісти вважають, що такі зустрічі можуть відбутися ще до кінця грудня, тобто до закінчення угорського головування у ЄС. Якщо ці прогнози правдиві, тоді ця місія Орбана може відбутися вже наступного тижня. Однак досі залишається не дуже зрозумілим, якими будуть позиції сторін.

Після інавгурації Трампа все може змінитися

У Москві неодноразово підкреслювали, що бажання Трампа заморозити війну навряд чи може бути швидко реалізованим. Лавров у інтерв'ю Такеру Карлсону взагалі висловився категорично проти заморозки війни. Як відомо, Росія хотіла б закінчення війни на умовах, які б забезпечували демілітаризацію України, визнання Києвом російського статусу окупованих територій, а також внесення змін до Конституції, які б забезпечити права російської мови та російської церкви на всій території України, та унеможливили подальший розвиток України як суверенної держави. Тобто, якщо закінчення війни – то на умовах, які передбачатимуть ліквідацію української держави.

Це точно не той компроміс, з яким погодяться в Україні та Європі. Та й не відомо, чи бажає такого компромісу Трамп, який буде знати, що війна закінчилася саме на російських умовах, а не на умовах Заходу.

Але поза сумнівом Орбан може продавати свої посередницькі послуги Трампу, щоб до певного моменту залишатися важливою постаттю для президента США. Треба пам'ятати, що Орбан може переслідувати й економічні інтереси – зміцнення контактів Угорщини зі США у ситуації, коли у нього вже є особливі контакти з Росією та Китаєм. Якщо Трамп погодиться з такими пропозиціями Орбана, можна буде сказати, що угорському прем'єру буде байдуже на те, як розвивається китайсько-американська торгівельна війна, адже він буде одним з небагатьох лідерів, який зможе підтримувати хороші стосунки з усіма сторонами.

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Після того, як Трамп стане інавгурованим президентом США, він зіткнеться з такою кількість проблем, що йому може стати буквально не до Орбана. Тоді весь вплив угорського прем'єра на президента США може бути пов'язаний саме з тим, що до 25 січня 2025 року Трамп не несе ніякої реальної відповідальності за те, що відбувається у його країні та світі. Тому він може, м'яко кажучи, розважатися під час розмов з Орбаном, Сійярто й Маском.

А от після 25 січня розваги закінчаться й розпочнеться сувора реальність, яка може стати серйозним випробуванням для Трампа як для будь-якого політика популіста, якому доведеться виконувати свої обіцянки.