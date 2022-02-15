Американцев призвали срочно уехать из Беларуси и Приднестровья
Источник:бюро консульских дел США
Государственный департамент обратился к гражданам США, которые сейчас находятся на территории Беларуси. Людей призвали в кратчайшие сроки покинуть страну.
В ведомсте указали, что американцам необходимо выехать "коммерческим или частным транспортом".
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В связи с увеличением тревожной военной активности России вблизи Украины, граждане США, которые находятся в Беларуси или планируют поездку в Беларусь, должны знать, что ситуация непредсказуема и в регионе наблюдается повышенная напряженность,
– отметили в Госдепе.
Отметили также, что в Беларуси опасно находиться из-за возможного преследования или задержания, направленное конкретно на иностранцев, вероятность заражения COVID-19 и других причин.
С таким же призывом дипломаты обратились к американцам, которые сейчас находятся в Приднестровье.
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