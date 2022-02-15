Американцев призвали срочно уехать из Беларуси и Приднестровья

Государственный департамент обратился к гражданам США, которые сейчас находятся на территории Беларуси. Людей призвали в кратчайшие сроки покинуть страну.

В ведомсте указали, что американцам необходимо выехать "коммерческим или частным транспортом".

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В связи с увеличением тревожной военной активности России вблизи Украины, граждане США, которые находятся в Беларуси или планируют поездку в Беларусь, должны знать, что ситуация непредсказуема и в регионе наблюдается повышенная напряженность,

– отметили в Госдепе.

Отметили также, что в Беларуси опасно находиться из-за возможного преследования или задержания, направленное конкретно на иностранцев, вероятность заражения COVID-19 и других причин.

С таким же призывом дипломаты обратились к американцам, которые сейчас находятся в Приднестровье.

Граждан призывают покинуть Украину

В МИД Японии призвали своих граждан покинуть территорию Украины. Рекомендуют воспользоваться безопасными способами, включая коммерческие авиационные рейсы.

В Нидерландах советуют своим гражданам уехать из Украины. Правда, это лишь советы. Об эвакуации пока не говорится. Инструкции поступают непосредственно из Гааги.

Южнокорейское правительство с 13 февраля запрещает своим гражданам посещать Украину. Тем, кто находится в государстве говорят возвращаться и даже угрожают наказанием.

Почему дипломаты США и Великобритании покидают Украину: смотрите видео