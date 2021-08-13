Американцев призывают быстро покинуть Афганистан из-за наступления "Талибана" – Голос Америки

Посольство США в Афганистане призвало американцев безотлагательно покинуть страну из-за стремительного ухудшения ситуации с безопасностью. "Талибан" 12 августа захватил 11 провинциальную столицу.

Посольство Соединенных Штатов Америки предлагает специальную ссуду на покупку авиабилетов людям, у которых не хватает средств. Контроль над всем Афганистаном "Талибан" может установить за несколько месяцев.

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Америка поддерживает Крымскую платформу

США приветствовали проведение Крымской платформы, которая состоится в Киеве 23 августа. Поверенная США в ОБСЕ Кортни Остриан сообщила, что США поддерживают Украину в призыве к России прекратить оккупацию Крыма. Остриан сказала, что США продолжит привлекать Россию к ответственности. К Крымской платформе присоединятся 38 стран.

Блинкен раскритиковал действия Польши

Энтони Блинкен выразил обеспокоенность законодательными инициативами Польши. В частности, 11 августа польский парламент утвердил поправки к закону, которые запрещают компаниям, не входящим в Европейскую экономическую зону, владеть СМИ в стране.

Если закон вступит в силу, то это сможет заставить американскую компанию Discovery, владеющую TVN – крупнейшим заказчиком в Польше, продать канал. Компания декларирует независимую редакционную политику и часто критикует польское правительство.

В США люди могут получить 3 дозы вакцины

Правительство США разрешило начать вакцинацию 3 дозой Pfizer или Moderna людей с ослабленной иммунной системой. К этой категории относятся от 3 до 9 миллионов американцев. Это люди, которые перенесли операции пересадки органов, имеют раковые заболевания и другие болезни, влияющие на иммунитет.

Полный выпуск программы "Голос Америки" за 11 августа: смотрите видео