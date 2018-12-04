Американцев предупредили об опасности во время посещения Украины: официальное сообщение

Граждан США призвали быть осторожными во время посещения Украины. Их просят быть бдительными из-за возможных террористических угроз.

Соответствующая информация появилась на официальном сайте посольства США в Украине.

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Во время праздничного сезона меры безопасности в Украине остаются повышенными из-за продолжающейся угрозы, вызванной транснациональными террористическими организациями и лицами, одухотворенными экстремистской идеологией по всей Европе,

– говорится в сообщении.

Дипломаты просят граждан США быть особенно осторожными в таких местах в Украине, как: торговые центры, аэропорты, клубы, рестораны, культовые места, транспортные узлы.

"Экстремисты продолжают ориентироваться на туристические места, которые часто посещают западные люди", – добавляют в посольстве.

Кроме этого, дипломаты рекомендуют быть бдительными на праздничных мероприятиях, в местах богослужения и большого скопления людей. Также они рекомендуют пересмотреть свои личные меры безопасности, обратить внимание на свое окружение и регулярно мониторить местные СМИ относительно информации в стране.

Напомним, в 10 областях Украины от 26 ноября действует военное положение. Его ввели после устроенной Россией атаки на украинские корабли на Азове.

Что такое военное положение?Это не объявление войны, а особый правовой режим, что вводится в Украине или в отдельных ее местностях в случаях вооруженной агрессии против Украины, нападения на нее, а также если существует опасность для независимости и территориальной целостности государства. Правовой основой введения военного положения является Конституция Украины, закон Украины "О правовом режиме военного положения", а также указ президента. Чтобы решение СНБО вступило в силу, за него должна проголосовать Верховная Рада. Закон О правовом режиме военного положения предусматривает ряд положений по изменению прав и свобод граждан, однако не обязательно все они будут введены. Исчерпывающий перечень прав и свобод человека как гражданина, которые в течение действия военного положения будут ограничены, и срок их ограничения, должен содержаться в Указе Президента.



Военное положение в Украине: карта

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