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      Американцев предупредили об опасности во время посещения Украины: официальное сообщение

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      Посольство США в Украине
      Посольство США в Украине / Фото из открытых источников

      Граждан США призвали быть осторожными во время посещения Украины. Их просят быть бдительными из-за возможных террористических угроз.

      Соответствующая информация появилась на официальном сайте посольства США в Украине.

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      Во время праздничного сезона меры безопасности в Украине остаются повышенными из-за продолжающейся угрозы, вызванной транснациональными террористическими организациями и лицами, одухотворенными экстремистской идеологией по всей Европе,
      – говорится в сообщении.

      Дипломаты просят граждан США быть особенно осторожными в таких местах в Украине, как: торговые центры, аэропорты, клубы, рестораны, культовые места, транспортные узлы.

      "Экстремисты продолжают ориентироваться на туристические места, которые часто посещают западные люди", – добавляют в посольстве.

      Кроме этого, дипломаты рекомендуют быть бдительными на праздничных мероприятиях, в местах богослужения и большого скопления людей. Также они рекомендуют пересмотреть свои личные меры безопасности, обратить внимание на свое окружение и регулярно мониторить местные СМИ относительно информации в стране.

      Напомним, в 10 областях Украины от 26 ноября действует военное положение. Его ввели после устроенной Россией атаки на украинские корабли на Азове.

      Что такое военное положение?Это не объявление войны, а особый правовой режим, что вводится в Украине или в отдельных ее местностях в случаях вооруженной агрессии против Украины, нападения на нее, а также если существует опасность для независимости и территориальной целостности государства. Правовой основой введения военного положения является Конституция Украины, закон Украины "О правовом режиме военного положения", а также указ президента. Чтобы решение СНБО вступило в силу, за него должна проголосовать Верховная Рада. Закон О правовом режиме военного положения предусматривает ряд положений по изменению прав и свобод граждан, однако не обязательно все они будут введены. Исчерпывающий перечень прав и свобод человека как гражданина, которые в течение действия военного положения будут ограничены, и срок их ограничения, должен содержаться в Указе Президента.

      воєнний стан в Україні воєнний стан карта воєнний стан області
      Военное положение в Украине: карта

      Что надо знать о военном положении в Украине: смотрите видео

       

      Теги: Новости США Новости политики Новости Украины терроризм Военное положение в Украине
      Источник: 24 Канал
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