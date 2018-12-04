Американців попередили про небезпеку під час відвідин України: офіційне повідомлення

Громадян США закликали бути обережними під час відвідин України. Їх просять бути пильними через можливі терористичні загрози.

Відповідна інформація з'явилась на офіційному сайті посольства США в Україні.

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Під час святкового сезону заходи безпеки в Україні залишаються підвищеними через триваючу загрозу, спричинену транснаціональними терористичними організаціями та особами, натхненними екстремістською ідеологією по всій Європі,

– йдеться в повідомленні.

Дипломати просять громадян США бути особливо обережними у таких місцях в Україні, як: торгові центри, аеропорти, клуби, ресторани, культові місця, транспортні вузли.

"Екстремісти продовжують орієнтуватися на туристичні місця, які часто відвідують західні люди", – додають у посольстві.

Окрім цього, дипломати рекомендують бути пильними на святкових заходах, у місцях богослужіння та великого скупчення людей. Також вони рекомендують переглянути свої особисті заходи безпеки, звернути увагу на своє оточення та регулярно моніторити місцеві ЗМІ щодо інформації у країні.

Нагадаємо, у 10 областях України від 26 листопада діє воєнний стан. Його запровадили після влаштованої Росією атаки на українські кораблі на Азові.

Що таке воєнний стан?Це не оголошення війни, а особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у випадках збройної агресії проти України, нападу на неї, а також якщо існує небезпека для незалежності та територіальної цілісності держави. Правовою основою введення воєнного стану є Конституція України, закон України "Про правовий режим воєнного стану", а також указ президента. Аби рішення РНБО набрало чинності, за неї має проголосувати Верховна Рада. Закон про правовий режим воєнного стану передбачає низку положень щодо зміни прав і свобод громадян, однак не обов'язково всі вони будуть введені. Вичерпний перелік прав і свобод людини як громадянина, які протягом дії воєнного стану будуть обмежені, та термін їх обмеження, має міститися в Указі Президента.



Воєнний стан в Україні: карта

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