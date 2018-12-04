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      Американців попередили про небезпеку під час відвідин України: офіційне повідомлення

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      Посольство США в Україні
      Посольство США в Україні / фото з відкритих джерел

      Громадян США закликали бути обережними під час відвідин України. Їх просять бути пильними через можливі терористичні загрози.

      Відповідна інформація з'явилась на офіційному сайті посольства США в Україні.

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      Під час святкового сезону заходи безпеки в Україні залишаються підвищеними через триваючу загрозу, спричинену транснаціональними терористичними організаціями та особами, натхненними екстремістською ідеологією по всій Європі,
      – йдеться в повідомленні.

      Дипломати просять громадян США бути особливо обережними у таких місцях в Україні, як: торгові центри, аеропорти, клуби, ресторани, культові місця, транспортні вузли.

      "Екстремісти продовжують орієнтуватися на туристичні місця, які часто відвідують західні люди", – додають у посольстві.

      Окрім цього, дипломати рекомендують бути пильними на святкових заходах, у місцях богослужіння та великого скупчення людей. Також вони рекомендують переглянути свої особисті заходи безпеки, звернути увагу на своє оточення та регулярно моніторити місцеві ЗМІ щодо інформації у країні.

      Нагадаємо, у 10 областях України від 26 листопада діє воєнний стан. Його запровадили після влаштованої Росією атаки на українські кораблі на Азові.

      Що таке воєнний стан?Це не оголошення війни, а особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у випадках збройної агресії проти України, нападу на неї, а також якщо існує небезпека для незалежності та територіальної цілісності держави. Правовою основою введення воєнного стану є Конституція України, закон України "Про правовий режим воєнного стану", а також указ президента. Аби рішення РНБО набрало чинності, за неї має проголосувати Верховна Рада. Закон про правовий режим воєнного стану передбачає низку положень щодо зміни прав і свобод громадян, однак не обов'язково всі вони будуть введені. Вичерпний перелік прав і свобод людини як громадянина, які протягом дії воєнного стану будуть обмежені, та термін їх обмеження, має міститися в Указі Президента.

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      Воєнний стан в Україні: карта

      Що треба знати про воєнний стан в Україні: дивіться відео

       

      Теги: Новини політики Новини США Новини України Воєнний стан в Україні Тероризм
      Джерело: 24 Канал
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