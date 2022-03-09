Американцы поддерживают самую жесткую санкцию против России

США наложили запрет на импорт российского газа на нефти. Это поддерживают более 80% американцев.

Об этом свидетельствуют результаты, которые провели в Reuters и Ipsos poll. Жители США поддерживают самую жесткую санкцию против России, несмотря на возможный рост цен.

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Американцы готовы переплачивать

Решение Джо Байдена положительно восприняли. Американцы считают, что покупать российский газ и нефть неуместно, смотря на российско-украинскую войну.

Они даже готовы платить больше, ведь средняя цена уже рекордно выросла. Речь идет об около 4,17 доллара за 1 галлон бензина.

Интересно, что поддержка, согласно опросу, осталась также же как и раньше – еще до того, как Джо Байден объявил о запрете на импорт.

Отметим, что еще, согласно этому же опросу, большинство американцев поддерживают введение бесполетной зоны над Украиной. Более 73% высказались, что это нужно даже, если следствием будет прямой военный конфликт с Россией.

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