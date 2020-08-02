Начиная с июня, жители по меньшей мере 27 штатов США получают посылки с семенами, которого они не заказывали. На них есть штампы почты Китая.

Похожие случаи зафиксировали еще в нескольких странах, в частности – в Канаде, Новой Зеландии и Японии, сообщает The Guardian.

Читайте также Китай повторяет ошибки Советского Союза, – госсекретарь США Помпео

Лишь в американском штате Флорида такие "подарки" получили более 600 человек, в Великобритании – более 100. Маленькие черные семена, а также белые, похожие на тыквенные, присылают под видом игрушек и украшений – об этом свидетельствуют наклейки на упаковке.

В министерстве сельского хозяйства США исследовали содержание загадочных посылок: это – семена горчицы, березки, розмарина, лаванды, мяты, розы и капусты. Специалисты предполагают, что оно может быть зараженным насекомыми или обработанным вредными веществами



На посылках есть штампы китайской почты / Фото Ohio Department of Agriculture

Американцам приходят загадочные посылки из Китая / Коллаж 24 канала

Граждан США призвали не рассаживать полученные семена, а уже посаженное – уничтожить. Американская и британская власти пытаются выяснить, кто рассылает эти пакеты.

Реакция Китая

По одной из версий, это – часть мошеннической схемы, по которой владельцы магазинов рассылают дешевые товары по случайным адресам и искусственно повышают рейтинг, подделывая положительные отзывы.

1 августа на инциденты, которые всколыхнули несколько стран, отреагировали в министерстве иностранных дел КНР. Там заверили, что Китай не причастен к рассылке семян, а штампы местной почты – поддельные.

В китайском ведомстве также обратились к правительствам стран, где граждане получили семена с просьбой вернуть их в Китай для расследования.