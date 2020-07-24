Госсекретарь США Майк Помпео резко раскритиковал Китай и политику их лидера. 23 июля он выступил с речью "Коммунистический Китай и будущее свободного мира", в которой подчеркнул, что Компартия Китая сейчас повторяет некоторые ошибки Советского Союза.

Он также назвал лидера Китая Си Цзиньпина настоящим сторонником тоталитарной идеологии, которая провалилась. Об этом сообщается на сайте Госдепартамента США со ссылкой на речь Помпео в библиотеке Никсона.

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По словам госсекретаря США, Китай повторяет некоторые ошибки СССР:

портит отношения с потенциальными союзниками;

разрушает доверие внутри страны и за рубежом;

отрицает права собственности и верховенство права.

Также Майк Помпео в своей речи обвинил Пекин в несправедливых торговых практиках, нарушении прав человека и попытке заслать китайских агентов для воздействия на американское общество.

Он отметил, что обезопасить свободу от Китайской коммунистической партии является важной задачей, и Америка имеет совершенные возможности возглавить это движение.

"Если свободный мир не изменит коммунистический Китай, то коммунистический Китай изменит нас", – произнес госсекретарь США.

Отметим, что Помпео произнес эту речь в библиотеке Никсона. Президент США Ричард Никсон почти полвека назад стал первым американским президентом, который посетил Китай. И этим открыл путь к большему сотрудничеству между странами.

Бывший Президент Ричард Никсон как-то сказал, что опасается, что он создал монстра Франкенштейна, открыв мир коммунистической партии Китая, и вот к чему мы пришли,

– сказал Майк Помпео.

Как сообщает "Голос Америки", Министерство иностранных дел Китая назвало речь Помпео "заидеологизированной" и призвало Штаты "оставить ментальность холодной войны".

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