Держсекретар США Майк Помпео різко розкритикував Китай і політику їхнього лідера. 23 липня він виступив з промовою "Комуністичний Китай та майбутнє вільного світу", в якій наголосив, що Компартія Китаю зараз повторює деякі помилки Радянського Союзу.

Він також назвав лідера Китаю Сі Цзіньпіня справжнім прибічником тоталітарної ідеології, яка провалилась. Про це повідомляється на сайті Держдепартаменту США з посиланням на промову Помпео в бібліотеці Ніксона.

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За словами держсекретаря США, Китай повторює деякі помилки СРСР:

псує відносини з потенційними союзниками

руйнує довіру всередині країни і за кордоном;

заперечує права власності і верховенство права.

Також Майк Помпео у своїй промові звинуватив Пекін у несправедливих торгових практиках, порушенні прав людини і спробі заслати китайських агентів задля впливу на американське суспільство.

Він наголосив, що убезпечити свободи від Китайської комуністичної партії є важливим завданням, і Америка має досконалі можливості очолили цей рух.

"Якщо вільний світ не змінить комуністичний Китай, то комуністичний Китай змінить нас", – виголосив держсекретар США.

Відзначимо, що Помпео висловив цю промову в бібліотеці Ніксона. Президент США Річард Ніксон майже пів століття тому став першим американським президентом, який відвідав Китай. І цим відкрив шлях до більшої співпраці між країнами.

Колишній Президент Річард Ніксон якось сказав, що побоюється, що він створив монстра Франкенштейна, відкривши світ комуністичній партії Китаю, та ось до чого ми прийшли,

– зауважив Майк Помпео.

Як повідомляє "Голос Америки", Міністерство закордонних справ Китаю назвало промову Помпео "заідеологізованою" і закликало Штати "облишити ментальність холодної війни".

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