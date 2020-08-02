Починаючи з червня, мешканці щонайменше 27 штатів США отримують посилки з насінням, якого вони не замовляли. На них є штампи пошти Китаю.

Схожі випадки зафіксували ще у кількох країнах, зокрема – в Канаді, Новій Зеландії та Японії, повідомляє The Guardian.

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Лише в американському штаті Флорида такі "подарунки" отримали понад 600 осіб, у Великій Британії – щонайменше 100. Маленьке чорне насіння, а також біле, схоже на гарбузове, надсилають під виглядом іграшок та прикрас – про це свідчать наліпки на пакунку.

В міністерстві сільського господарства США дослідили вміст загадкових посилок : це – насіння гірчиці, берізки, розмарину, лаванди, м'яти, троянд та капусти. Фахівці припускають, що воно може бути зараженим комахами або обробленим шкідливими речовинами



На посилках є штампи китайської пошти / Фото Ohio Department of Agriculture



Американцям приходять загадкові посилки з Китаю / Колаж 24 каналу

Громадян США закликали не розсаджувати отримане насіння, а вже посаджене – знищити. Американська та британська влади намагаються з'ясувати, хто розсилає ці пакунки.

Реакція Китаю

За однією з версій, це – частина шахрайської схеми, за якою власники магазинів розсилають дешеві товари на випадкові адреси і штучно підвищують рейтинг, підробляючи позитивні відгуки.

1 серпня на інциденти, які сколихнули кілька країн, відреагували у міністерстві закордонних справ КНР. Там запевнили, що Китай не причетний до розсилки насіння, а штампи місцевої пошти – підроблені.

У китайському відомстві також звернулися до урядів країн, де громадяни отримали насіння, з проханням повернути їх в Китай для розслідування.