Американцы пожаловались на симптомы "гаванского синдрома": к чему тут Россия
Источник:The Wall Street journal
Двое американских служащих, находящихся в Германии, пожаловались, что испытывают симптомы "гаванского синдрома". Вероятно, он возникает от действия микроволнового оружия.
Пострадавшие работают над связанными с Россией вопросами
Набор таких симптомов впервые зарегистрировали в 2016 году на Кубе. Поэтому сидром и получил название "гаванского".
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После этого дипломаты жаловались на похожую симптоматику в Китае, России, Австрии и Польше. Также сообщали об инцидентах в Вашингтоне. Однако это первый случай возникновения такой симптоматики в стране НАТО, где размещено американское вооружение.
По словам дипломатов, в последние месяцы они чувствовали:
- тошноту,
- головная боль,
- боль в ушах,
- усталость,
- бессонница,
- бессилие.
При этом дипломаты отметили, что аналогичные инциденты были зарегистрированы среди американских чиновников и в других европейских странах.
Некоторые пострадавшие являются офицерами разведки или дипломатами, которые работают над связанными с Россией вопросами. Речь идет об экспорте газа, кибербезопасности и политическом вмешательстве.
Госдеп не комментирует ситуацию
Один из пострадавших рассказал, что в марте он почувствовал резкую боль, шум и давление в ушах. Врачи диагностировали черепно-мозговую травму, подобную той, которую наблюдали у людей, пострадавших от действия ударных волн при взрывах. Сейчас дипломат лечится в Национальном военном медицинском центре имени Уолтера Рида в Мэриленде. Где именно с ним случился инцидент не уточняют, но известно, что это европейская столица.
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В Госдепе ничего не комментируют, ссылаясь на тайну расследования. Однако чиновники убеждают, что этот вопрос является приоритетным.
В Австрии заболели 20 чиновников
В Австрии на загадочные симптомы жаловались около 20 должностных лиц. Большинство из них являются офицерами разведки.
Мы очень серьезно относимся к этому, мы несем ответственность за защиту здоровья и безопасность дипломатов. Это бросает вызов нашей репутации как международного центра диалога,
– сказал один из австрийских чиновников.
Некоторые официальные лица в США считают, что жалобы могут быть связаны с использованием микроволнового оружия. Рабочую группу по расследованию этих случаев в ЦРУ возглавляет чиновник, разыскивавший террориста Усама бен Ладена.
Что известно о микроволновом оружии
Оружие направленной энергии (часто называют лазерной) излучает энергию в заданном направлении без применения проводов и других проводников. Оно может достигать летального и нелетального эффекта. Такой вид оружия существует, но находится на стадиях тестирования.
Россия во времена Советского Союза начала испытывать технику направленной энергии. Это импульсивное микроволновое оружие, которое использует электромагнитное излучение для поражения целей.