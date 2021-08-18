Американцы пожаловались на симптомы "гаванского синдрома": к чему тут Россия

Двое американских служащих, находящихся в Германии, пожаловались, что испытывают симптомы "гаванского синдрома". Вероятно, он возникает от действия микроволнового оружия.

Пострадавшие работают над связанными с Россией вопросами

Набор таких симптомов впервые зарегистрировали в 2016 году на Кубе. Поэтому сидром и получил название "гаванского".

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После этого дипломаты жаловались на похожую симптоматику в Китае, России, Австрии и Польше. Также сообщали об инцидентах в Вашингтоне. Однако это первый случай возникновения такой симптоматики в стране НАТО, где размещено американское вооружение.

По словам дипломатов, в последние месяцы они чувствовали:

тошноту,

головная боль,

боль в ушах,

усталость,

бессонница,

бессилие.

При этом дипломаты отметили, что аналогичные инциденты были зарегистрированы среди американских чиновников и в других европейских странах.

Некоторые пострадавшие являются офицерами разведки или дипломатами, которые работают над связанными с Россией вопросами. Речь идет об экспорте газа, кибербезопасности и политическом вмешательстве.

Госдеп не комментирует ситуацию

Один из пострадавших рассказал, что в марте он почувствовал резкую боль, шум и давление в ушах. Врачи диагностировали черепно-мозговую травму, подобную той, которую наблюдали у людей, пострадавших от действия ударных волн при взрывах. Сейчас дипломат лечится в Национальном военном медицинском центре имени Уолтера Рида в Мэриленде. Где именно с ним случился инцидент не уточняют, но известно, что это европейская столица.

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В Госдепе ничего не комментируют, ссылаясь на тайну расследования. Однако чиновники убеждают, что этот вопрос является приоритетным.

В Австрии заболели 20 чиновников

В Австрии на загадочные симптомы жаловались около 20 должностных лиц. Большинство из них являются офицерами разведки.

Мы очень серьезно относимся к этому, мы несем ответственность за защиту здоровья и безопасность дипломатов. Это бросает вызов нашей репутации как международного центра диалога,

– сказал один из австрийских чиновников.

Некоторые официальные лица в США считают, что жалобы могут быть связаны с использованием микроволнового оружия. Рабочую группу по расследованию этих случаев в ЦРУ возглавляет чиновник, разыскивавший террориста Усама бен Ладена.